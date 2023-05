Rogo improvviso nel deposito della Lasim. Fiamme domate, paura per bombole d’ossigeno

LECCE - La giornata odierna si conclude sulla falsariga di come era iniziata sul fronte degli incendi all’interno di opifici e officine nel territorio salentino.

Dopo il rogo notturno nel cortile dell’officina meccanica di assistenza pneumatici di via Varese a Tuglie, in serata le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e del distaccamento di Veglie sono state impegnate in un difficoltoso intervento per domare un rogo che si è alimentato in un deposito di attrezzature nella zona industriale del capoluogo.

Poco dopo le 19,30 infatti la centrale operativa del 115 è stata allertata da una segnalazione di un incendio all’interno dei locali dell’azienda Lasim spa (specializzata nella tranciatura e nello stampaggio professionale di lamiere e la produzione di laminati per staffe, ganasce, telai, binari per le case automobilistiche) nello stabilimento produttivo di viale Francia nella zona industriale tra Lecce e Surbo.

Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento di alcuni focolai presenti nel reparto attrezzature a ridosso di presse e nastri trasportatori e produttivi. L’intervento dei caschi rossi è stato reso alquanto impegnativo anche per la presenza di due bombole di ossigeno, utilizzate per le lavorazioni e saldature, pericolosamente a contatto con l’avanzata del rogo.

Terminate le operazioni di spegnimento i pompieri hanno messo in sicurezza la zona e provveduto a bonificare l’area interessata da fuoco, fumo e fuliggine. L’intervento tempestivo di spegnimento ha impedito che si verificassero ulteriori danni a persone e alle attrezzature e macchinari presenti nello stabilimento. Sono in corso di accertamento le cause che hanno dato origine all’incendio.