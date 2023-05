Incendio nella palazzina: carabiniere salentino salva dalle fiamme bimba di 4 anni

BUSTO ARSIZIO/ALEZIO - Un incendio divampato in un condominio e una famiglia, con due bimbi rispettivamente di quattro e undici anni, intrappolata dalle fiamme e messa in salvo grazie al prezioso intervento di due coraggiosi carabinieri: e tra loro c’è anche un salentino, ovvero Alessio Trani, 40enne appuntato scelto in servizio in Lombardia, che si è distinto soprattutto per il salvataggio della bimba di quattro anni che era rimasta bloccata sul balcone.

È quanto avvenuto a Busto Arsizio nelle scorse ore, in via Musaccio, dove l’intervento del militare originario di Alezio e del suo collega, Giuseppe Nicotra, 31enne vicebrigadiere, ha scongiurato il peggio. Uno scenario drammatico, quello rappresentatosi davanti agli occhi dei carabinieri, facenti parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio, ma che non li ha fatti titubare.

“Si doveva agire in fretta – raccontano dal profilo dell’Arma -, a costo di mettere a rischio la propria incolumità: attraversando la coltre nube di fumo nel vano scale, i militari hanno raggiunto l'appartamento al secondo piano e hanno tirato fuori le persone in difficoltà, facendo strada nel percorso inverso”.

A dare man forte poi sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio nell’abitazione. Dopo aver messo in salvo gli occupanti, i carabinieri sono stati trasportati al pronto soccorso per un`intossicazione da monossido di carbonio. Sono nove le persone in tutte condotte in ospedale per aver inalato i fumi della combustione.

“Presto – assicurano dall’Arma in riferimento ai propri uomini - saranno nuovamente in strada, per mettere ancora la loro professionalità e il loro coraggio a disposizione di chi ne avrà bisogno”.

La notizia del carabiniere eroe originario di Alezio che ha contribuito a salvare due bambini è stata accolta con gioia e orgoglio dalla sua comunità di origine. Andrea Barone, sindaco rieletto, su Facebook ha così commentato l’accaduto: “Un nostro concittadino, Alessio Trani, si è contraddistinto insieme ad un suo collega carabiniere a Busto Arsizio (Lombardia) per aver salvato dalle fiamme una coppia di bambini di 4 e 11 anni intrappolati in casa a causa di un incendio. Complimenti”.