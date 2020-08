La moneta da 1 euro rimane incastrata nel carrello e lui chiama la polizia

LECCE – E metti la mascherina, e fai la coda, e spalmi il gel sulle mani, e mantieni le distanze alla cassa. Poi, esci con la spesa, fuori fa caldo, ci sono i soliti 30 gradi, scarichi le buste in auto, riporti il carrello indietro nel punto di raccolta e cosa succede? Cerchi di recuperare la moneta da 1 euro infilata nell’apposito spazio e, niente, incastrata. Non va che non va che non va. E così, quell’uomo deve aver perso l’ultimo barlume di pazienza e, dopo aver ingaggiato una lite con il vicedirettore del discount, ha deciso che per recuperare la moneta dovesse chiamare la polizia.

No, non è una bufala, come la storia che ritorna in auge di tanto in tanto circa l’inesistente legge europea per cui i soldi inseriti nei carrelli dei supermercati vengono devoluti agli immigrati. E’ successo ieri mattina presso il market Md di via San Cesario. Qui, un 72enne, dopo aver fatto la spesa, ha riportato il carrello adoperato per trasportare in precedenza le buste, ma il meccanismo probabilmente era difettoso e così dal cassetto la moneta non è più spuntata.

Dopo vari tentativi a vuoto, esasperato, l’uomo ha cercato di risolvere la faccenda chiamando il personale e così si è fatto avanti il vicedirettore del punto vendita. Ma una faccenda così banale non è stata risolta subito, con calma; per qualche motivo gli animi si sono surriscaldati.

Chissà, forse non è arrivata precisamente la risposta che il 78enne si attendeva, ma, nemmeno fosse in atto un tentativo di frode ai suoi danni, alla fine della sfuriata ha agguantato il telefono cellulare e composto il 113. E sul posto sono arrivati davvero i poliziotti, costretti a fare da arbitri nella singolare “contesa”. In realtà, al loro arrivo i bollenti spiriti si erano spenti e le due parti avevano trovato un accordo. Ma la questione ha senz’altro suscitato la curiosità di altri avventori, specie quando si è affacciata sul posto la volante che proprio non passa inosservata.