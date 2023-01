L’uomo dovrà ora realizzare luoghi più idonei, e provvedere anche ai microchip e alla successiva iscrizione in banca dati della Regione Puglia degli animali d’affezione. Al termine del controllo, nei confronti del cittadino trasgressore è stata elevata una multa di 700 euro.

A seguito di alcune segnalazioni, vigili e guardie hanno effettuato il sopralluogo e constatato che gli amici a quattro zampe erano sprovvisti di microchip, ma soprattutto detenuti in spazi non idonei, angusti e bui. Gli ispettori hanno inoltre diffidato l’anziano dal voler provvedere immediatamente a visita medico veterinaria gli animali.

MORCIANO DI LEUCA – Un’ispezione da parte delle guardie zoofile e scatta la sanzione per il padrone di alcuni cani. È accaduto nelle scorse ore a Morciano di Leuca, dove i volontari dell’associazione Agriambiente di Nardò, assieme agli agenti della polizia locale, hanno eseguito un controllo nel terreno di un 70enne del luogo.

Cani senza microchip e tenuti in luoghi non idonei: multa salata per un cittadino