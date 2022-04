Sbaglia manovra, abbatte muro del passaggio a livello e scappa. Sarà denunciato

TUGLIE - Durante una manovra alla guida del suo autocarro urta con violenza contro il muro di pertinenza del passaggio a livello e lo danneggia. E poi decide di allontanarsi dal luogo in tutta fretta, sperando magari di non essere stato visto da nessuno. Ma così non è stato. Il fatto si è verificato nelle scorse in quel di Tuglie, nei pressi di piazza Massimo D’Azeglio.

Ad assistere a tutta la scena è stato, a poca distanza del luogo dell’accaduto, un agente della polizia locale che pur non riuscendo ad arrivare in tempo per fermare il conducente del mezzo, e quindi contestare nell’immediatezza il danneggiamento, è invece riuscito ad annotare il numero della targa che sarà utile per la successiva identificazione del maldestro trasgressore.

Quest’ultimo, sulla base degli accertamenti già in itinere da parte del comando dei vigili urbani, guidati dalla neo comandante Emanuela Nazaro, sarà denunciato e dovrà provvedere al ripristino del pezzo di muro abbattuto. Il sindaco Massimo Stamerra si è complimentato con il corpo della polizia locale per la risoluzione della vicenda.