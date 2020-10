Nuovo sbarco in poche ore: giungono 24 migranti, tra loro un positivo al Covid

SANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) – Secondo sbarco, intorno a mezzanotte, dopo quello registrato nel pomeriggio di ieri. Un gruppo di migranti è stato infatti rintracciato sul lungomare di Santa Maria di Leuca, la frazione di Castrignano del Capo, nella tarda serata di ieri: tra i cittadini stranieri, anche un uomo risultato positivo al Covid-19.

Si tratta di nove uomini e cinque donne, approdati sul litorale salentino a bordo di una imbarcazione poi rintracciata dalle forze dell’ordine e ora sotto sequestro. Nel gruppo, presenti anche dieci minorenni: i 24 migranti, tutti di nazionalità irachena, sono stati immediatamente soccorsi e rifocillati, per poi essere sottoposti alle prime visite mediche da parte del personale sanitario.

Un uomo è stato accompagnato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, per un piccolo intervento di chirurgia vascolare. Sottoposto al tampone per rilevare eventuali contagi da Coronavirus, è risultato positivo. Si trova attualmente ricoverato, in attesa dell'esito di un secondo tampone.

Il resto del gruppo, intanto, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto dove, solo poche ore prima, erano stati trasferiti anche i sette cittadini stranieri arrivati ieri, sulle coste di Otranto. Trattandosi di un piccolo gruppo, partito da qualche isola greca, era piuttosto probabile che ne sarebbe giunto un secondo a stretto giro, come accaduto anche in passato. Né nel corso dello sbarco del pomeriggio di ieri, tantomeno in quello della notte scorsa, sono stati individuati scafisti.