Fugge in scooter con la borsa appena rubata: ripreso dalle telecamere

NARDO’ - Potrebbe avere le ore contate ed essere individuato in poco tempo dalle forze dell’ordine il giovane che nel tardo pomeriggio, a bordo di uno scooter, ha compiuto uno scippo ai danni di una donna in una via del centro di Nardò.

Il “passaggio” dello scippatore è stato infatti immortalato da diverse telecamere di sorveglianza della zona della lunga via Cavour dove intono alle 19,40 si è verificato l’episodio. E’ c’è anche un particolare in più che sembra essere emerso da alcune testimonianze: l’uomo ha anche impresso su un braccio un evidente tatuaggio che potrebbe essere un elemento identificativo molto rilevante.

Le indagini già in corso sono in mani ai poliziotti del commissariato di Nardò che dopo aver raccolto i primi elementi e il racconto della malcapitata, alla quale è stata sottratta una borsa, si sono messi sulle tracce del responsabile dello scippo. Il malvivente ha strappato la borsa della donna dopo averla affiancata a bordo del mezzo a due ruote, uno scooter modello Beverly di colore grigio opaco scuro.

Il tutto si è verificato in pochi minuti mentre la vittima stava percorrendo il tratto iniziale di via Cavour, una delle traverse principali che intersecano il centralissimo corso Galliano. Per fortuna per la donna non ci sono state conseguenze fisiche, ma forte è stato lo choc per quanto accaduto. Afferrata la borsa il giovane si è subito dileguato a gran velocità, ma come detto nel suo tragitto è stato immortalato nei filmati di alcune telecamere.

Dal fermo immagine, oltre al modello e colore del mezzo, si evidenzia che il giovane indossava il casco, ma è ben evidente anche il tipo di abbigliamento: casacca sul verdino, pantaloncini scuri e ciabatte estive di colore bianco. Chiunque dovesse ritrovare in giro la borsa, o le chiavi e i documenti può contattare o recarsi presso gli uffici del commissariato di polizia di via Duca degli Abruzzi.