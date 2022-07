Scontro tra due auto e una prende fuoco: feriti un bambino e cinque ragazzi

LECCE - Sono due le autovetture coinvolte nell’incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21, in via Roggerone, sulla provinciale che da Lecce porta alla marina di Frigole. Dopo l’impatto tra i mezzi, una Mini Clubman e una WW Lupo quest’ultima ha preso fuoco.

Nella prima autovettura si trovava una famiglia composta da quattro persone, di cui due bambini, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso in ambulanza nel nosocomio. Nella WW Lupo vi erano quattro ragazzi, tra i 16 e 17 anni, e alla guida, il conducente vent’enne. Anche questi, rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere l’incendio provocato dal violento scontro e a rimettere in sicurezza la zona, e gli agenti della polizia municipale per svolgere i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.