Scoppio di una bomboletta nell’alloggio: paura e ferite lievi per un’anziana

L’episodio nel primo pomeriggio in un’abitazione di via Comunale Copertino in agro di Nardò. Il timore per la presenza di altre bombole di gas. Escoriazioni e stato di shock per una 85enne tratta in salvo dai poliziotti del commissariato. Sul posto i vigili del fuoco