La società non avrebbe pagato spese di organizzazione della mostra: sequestrate le opere di Banksy

LECCE – Un credito di quasi 50mila euro tra incassi e interessi mai ottenuti e la nona sezione del Tribunale di Roma dispone il sequestro conservativo di ben 28 lavori dell’artista Banksy. Opere presenti presso le Mura Urbiche di Lecce, in una mostra dal titolo “An artist known as Banksy” che l’amministrazione comunale avrebbe voluto prorogare fino al prossimo 31 dicembre.

I giudici hanno accolto il ricorso della società di comunicazione e organizzazione di eventi MediaFarm srl, ammettendo le istanze presentate dai legali della società ricorrente - Daniele Montinaro ed Elena Zacheo del Foro leccese – contro un’altra società, la A&M Cultural Consulting con sede a Roma. Quest’ultima, titolare delle opere, non avrebbe versato i crediti dovuti alla Mediafarm (la srl che ha curato l’organizzazione del percorso espositivo inaugurato a giugno scorso).

Un presunto debito che ha portato i legali a richiedere sia il sequestro conservativo dei lavori in mostra, sia un decreto di ingiunzione di pagamento delle somme dovute. Il prossimo 29 novembre si terrà l’udienza, dinanzi ai giudici romani, per confermare o modificare il provvedimento emesso nei giorni scorsi.