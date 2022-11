Salta riunione su sottorganico e sovraffollamento. Si indignano i sindacati dei penitenziari

LECCE – Un mancato riguardo nei confronti dei sindacalisti della polizia penitenziaria nel giorno della visita a Lecce del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. I quali, invece, attendevano di poter discutere nell’ambito di una riunione che, di fatto, non ci sarebbe mai stata. Questa la denuncia sottoscritta in una nota a firma dei referenti di diverse sigle: Sappe, Sinappe, Osapp, Uil Papp, Fns Cisl, Uspp, Cgil Fp e Cnpp.

Le organizzazioni sindacali hanno ritenuto “inaccettabile la mancata correttezza nel non rispetto degli orari comunicati in precedenza” e inviato una nota congiunta allo stesso capo del Dap, Carlo Reinoldi, alla direttrice del carcere leccese Mariateresa Susca e al provveditore regionale Giuseppe Martone.

“All’incontro fissato per le ore 10,30 (ed entro le 11,30) presso la sala conferenze della casa circondariale, tutte le organizzazioni sindacali erano presenti sin dalle ore 10. Ma fino alle 12,25 non vi e? stata nessuna riunione, né comunicazione. Abbiamo, nostro malgrado, ritenuto di dover andar via con una profonda delusione per l’ennesima dimostrazione della poca attenzione per i sindacati e sindacalisti che hanno percorso anche 400 chilometri per poter denunciare un situazione gravissima”, scrivono dai sindacati.

Il malcontento che avrebbero voluto segnalare in sindacalisti riguarda il sovraffollamento dell’istituto penitenziario e i reparti dotati personale ritenuto numericamente insufficiente. Una situazione, quest’ultima, che a detta dei referenti sindacali non consentirebbe una organizzazione del lavoro nel rispetto dei corretti turni degli agenti. “Si superano, in alcuni casi, le 10 ore. Non sono garantite le ferie estive, i riposi settimanali e ogni altra fattispecie contrattuale”, scrivono nella missiva.

“Siamo delusi per la poca attenzione per Lecce e l’intera regione Puglia, oggi avvalorata dalla mancata cortesia istituzionale. Speriamo, almeno, che si possa intervenire con estrema urgenza per lo sfollamento extra regionale e per l’adeguamento delle dotazioni organiche pugliesi”, concludono.