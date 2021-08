Si lancia dalla scogliera ma resta ferito dopo il tuffo: soccorso in mare un turista

PORTO SELVAGGIO (Nardò) – Un turista si lancia dalla scogliera, in località Torre Uluzzo, ma non riesce più a risalire. Soccorsi immediati per un 35enne residente in Germania che, nel tardo pomeriggio di oggi, si è gettato in acqua nella marina di Nardò.

L’impatto, a seguito del tuffo, è stato tanto violento. Fortunatamente non sarebbe finito sugli scogli, ma qualcosa deve essere comunque andato storto: non riusciva più a tornare a riva. Il 118, allertato dai bagnanti, ha a sua volta chiesto il supporto della guardia costiera.

I militari hanno raggiunto via mare il ferito, accompagnato d’urgenza presso il porticciolo di Santa Caterina. Qui, in ambulanza, il personale sanitario lo accompagnerà in ospedale per accertamenti e per scongiurare lesioni gravi. Al momento dei soccorsi il 35enne aveva il controllo degli arti, aspetto he ha rassicurato gli operatori sanitari.