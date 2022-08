Ritrovate due minori allontanatesi da una casa d’accoglienza

SOLETO – Si aggiravano sperse e spaurite in una zona alla periferia estrema di S0leto, via San Giuseppe, strada secondaria che si ricollega alla provinciale per Galatina, il centro da cui provenivano. Due ragazze attorno ai 16 anni, eritree, sono state soccorse da alcuni volontari della protezione civile di Soleto.

A segnalare la presenza delle giovani, visibilmente disorientate, è stato un cittadino. E i volontari, che erano già in giro per un monitoraggio di routine del territorio, le hanno subito rintracciate e rincuorate, in attesa che arrivassero anche i carabinieri, i quali già erano al corrente della loro scomparsa. Le due ragazze, infatti, si erano allontanate fin dal giorno prima da una casa d’accoglienza di Galatina. Sono state così riaffidate al personale.

Le due minorenni eritree destinate a Galatina erano da poco arrivate da Taranto. Qui, come ben noto, di recente vi sono stati due massicci sbarchi. L’ultimo è del 5 agosto, con l’approdo della nave Geo Barents di Medici senza frontiera che trasportava a bordo 659 migranti a bordo, fra cui 150 minori.

L’equipaggio della nave, dopo una serie di operazioni di soccorso, per giorni ha lanciato appelli alle autorità italiane e maltesi, in cerca di un luogo dove sbarcare. Si è optato alla fine per Taranto, indicato dal ministero dell’Interno come porto sicuro per la capacità di accogliere navi così grandi.

Qualche giorno prima, il 28 luglio, era già arrivata a Taranto la Sea Watch 3 con 438 migranti, fra cui un centinaio di minori. In entrami i casi, dopo il passaggio temporaneo nell’hotspot, per i migranti è stato stabilito lo smistamento in altre destinazioni.