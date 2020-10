Spaccio di stupefacenti nel circolo privato, arrestato il gestore

CAMPI SALENTINA - Di lui, i carabinieri sospettavano da tempo, e alla fine sono piombati nel circolo privato che di recente aveva preso in gestione, a Squinzano, sciogliendo così ogni dubbio.

Ai domiciliari è finito Alessandro Guido, 37enne di Campi Salentina, per la detenzione di 47 grammi di marijuana, tre di cocaina, suddivisi in dosi.

L’arresto è stato eseguito dai militari del Norm-sezione operativa della compagnia locale che, al termine degli accertamenti nel locale, hanno sequestrato anche due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Ma non è stato l’unico arresto per droga eseguito nei giorni scorsi.

A Lecce, a seguito di un controllo effettuato in via Paladni da parte dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Lecce, è stato arrestato Marco Vetrugno, 37 anni, con l’accusa di si detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ne abbiamo dato già contezza completa in un precedente articolo.

A seguito della perquisizione personalee in casa l’uomo è stato trovato in possesso di 17,3 grammi di eronia, suddivisi in dieci bustine di cellophane trasparente. I militari hanno rivenuto anche la somma di 40 euro, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Scattato l’arresto, e dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Lecce.

Per lo stesso reato, sono stati disposti i domiciliari anche per L.F., 23enne di Surano, in seguito alle perquisizioni eseguite dai militari di Poggiardo e Nociglia, presso la sua residenza e domicilio, nel corso delle quali sono stati trovati 52 grammi di marijuana, undici di hashish, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

