Spari notturni contro il portone di una casa. Misterioso episodio ad Alliste

ALLISTE - Militari dell’Arma al lavoro nel Basso Salento per fare luce su un episodio alquanto preoccupante avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ad Alliste. Alcuni colpi di pistola infatti sono stati esplosi contro il portone d’ingresso di una abitazione tra via Vecchia Gallipoli e largo Fiera dove risiede una coppia del posto.

Che non si sia trattato del solito lancio di petardi del periodo natalizio lo hanno appurato dapprima gli stessi proprietari dell’abitazione presa di mira da qualcuno per ragioni ancora da chiarire. Sono stati loro ad udire il boato dei colpi nel cuore della notte, poco dopo le tre, e una volta scesi in strada hanno constatato la sventagliata di proiettili che hanno danneggiato la porta d’ingresso.

Da qui la chiamata al 112 per segnalare l’accaduto e sul posto in breve tempo sono giunti i militari della stazione di Racale e la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano.

Durante il sopralluogo, condotto con il personale del reparto investigazioni scientifiche, nella zona prospiciente l’abitazione sono stati rinvenuti, e posti sotto sequestro, cinque bossoli di pistola, calibro 7,65. Indagini sono in corso per capire la natura dell’atto intimidatorio, che sembra molto di più di una bravata. Non è escluso che all’origine dell’episodio possano esserci delle motivazioni legati a screzi personali con qualcuno, ma saranno ora le indagini avviate dai carabinieri a fare piena luce sull’accaduto.

Nella mattinata è stata verificata anche la presenza di telecamere nella zona di via Vecchia Gallipoli che potrebbero aver immortalato il responsabile o comunque fornire elementi utili su quanto avvenuto nel corso della notte.