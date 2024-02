Spy story tra avvocati, nessun riscontro alle accuse. Disposta l'archiviazione

LECCE - Era finito sul registro degli indagati per una serie di reati (violazione della pubblica custodia di cose, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, trattamento illecito di dati) commessi nei riguardi di un collega, avvocato in servizio presso l’Inail, ma l’inchiesta si è dissolta come una bolla di sapone. Nessuna delle accuse ha trovato riscontro e per questo la sostituta procuratrice Simona Rizzo, titolare del fascicolo, ha chiesto l’archiviazione.

L’istanza è stata accolta, nei giorni scorsi, dal gip del tribunale di Lecce Sergio Tosi che ha condiviso in toto le argomentazioni della pm.

Ma andiamo per ordine. Tutto era partito dalla denuncia sporta dal professionista 65enne leccese che sosteneva di aver ricevuto minacce da Maurizio Tafuro, 63enne di Trepuzzi, finalizzate a omettere atti del proprio ufficio (avendo il primo avviato un procedimento disciplinare nei riguardi del secondo). Non solo, il denunciante aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza di azioni, da parte di Tafuro, finalizzate a screditarlo come quella di aver divulgato foto di procedimenti penali che gli erano stati assegnati per provare la sua assenza in udienza; sospettava addirittura che il collega si fosse introdotto furtivamente nel suo ufficio per acquisire atti o informazioni. Stando alla sua versione, inoltre, in alcune giornate, l’indagato, pur trovandosi distante dal luogo di lavoro, avrebbe beneficiato di buoni pasto.

Avviate le indagini, tuttavia, nessuna delle persone informate sui fatti ha dichiarato di aver mai udito minacce, e questo dato era necessario a confermare l’accusa in ragione dell’elevata conflittualità tra i due. Né è emersa la prova che l’indagato si fosse introdotto nella stanza della presunta vittima per impossessarsi di fascicoli.

Non solo. E’ vero che è stata riscontrata la presenza di foto di verbali di udienze e di sentenze nei cellulari dell’uomo, ma è altrettanto vero che si tratta di atti pubblici, quindi non più coperti da segreto istruttorio. Pertanto, secondo la sostituta Rizzo, la questione tutt’al più può avere rilevanza sotto il profilo disciplinare, ma di certo non penale.

Alla magistrata appare infine impossibile poter contestare il reato di truffa ai danni dello Stato, considerato che il dipendente era tenuto a una prestazione lavorativa (di 7 ore e 12 minuti) svincolata da orari prestabiliti e dall’obbligo di badge, avendo diritto a un buono pasto (dopo sei ore di lavoro), senza dover specificare in quale orario della giornata.

L'indagato era difeso dall'avvocato Antonio Savoia.

