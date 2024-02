Ignoti sfondano il vetro del centro di scommesse sportive e fuggono con il denaro

SQUINZANO – Ancora un furto con la tecnica della “spaccata” in provincia di Lecce. Questa volta è successo a Squinzano, dove, nella notte fra sabato 10 e domenica 11 febbraio ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un centro per la raccolta delle scommesse sportive Snai.

Il furto è stato scoperto e segnalato la stessa mattina di domenica da una dipendente che si era recata per aprire l’agenzia e ha notato un vetro infranto, quello della parte inferiore della porta d’ingresso. Probabilmente è stata usata una pietra, come in altre circostanze. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato un sopralluogo.

Stando a un primo conteggio, i malviventi dovrebbero aver portato via circa 500 euro dal cassetto del registratore di cassa. L’agenzia è dotata di un sistema di videosorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio dei militari.

Le modalità ricordano un caso avvenuto a novembre nella stessa Squinzano, quando, in via Mater Domini, ignoti hanno rubato un migliaio di euro da una macelleria. Il fato potrebbe far pensare che dietro possa esservi, dunque, la stessa mano, anche se episodi simili per tecnica si verificano un po’ ovunque e con una discreta frequenza.

