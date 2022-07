Vedovo e senza figli: anziano di 81 anni ritrovato morto in casa

SUPERSANO – Un uomo di 81 anni residente a Supersano è stato trovato senza vita nella sua abitazione. M.P. non dava più notizie di sé da qualche giorno e non rispondeva a chiamate e al citofono. Così, dato che si temeva il peggio, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nella sua abitazione cercare di capire quali fossero le sue condizioni. E, purtroppo, si sarebbe scoperto ben presto che l’uomo era ormai deceduto.

Tutto è successo nel pomeriggio, verso le 16,30, in una zona semicentrale di Supersano, comune del basso Salento. I vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Maglie, si sono recati in via Carlo Alberto.

Una volta riusciti ad aprire la porta dell’appartamento al pian terreno in cui risiedeva l’anziano - rimasto vedovo da qualche anno e senza figli -, hanno effettuato una breve ispezione, durante la quale lo hanno trovato ormai privo di vita. Inutile, dunque, s’è rivelato l’intervento del 118. Sul posto, per accertamenti, anche i carabinieri. Quasi certamente, l'uomo, già sofferente, è stato colto da un malore.