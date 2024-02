Perquisizione in casa di un 36enne: sotto sequestro piante di cannabis, marijuana e hashish

SURANO – Una piccola coltivazione di “erba” in casa, con tutto il materiale per allestire una serra e diverso stupefacente già prodotto. Se per lo spaccio, visto il quantitativo comunque non modesto, o per uso personale, saranno ulteriori accertamenti a stabilirlo. Quella produzione, in ogni caso, è costata la denuncia a piede libero per un 36enne di Surano, dopo un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Maglie avvenuto nella tarda serata di giovedì 22 febbraio.

Nella sua abitazione, una villetta alla periferia del piccolo centro, i militari magliesi, durante una perquisizione, si sono imbattuti in tre piante di cannabis dell’altezza di circa 1 metro ciascuna, che sono state sequestrate insieme con una trentina di semi ancora da piantare e a vario materiale per la coltivazione. Oltre a ciò, vi era stupefacente già pronto: 35 grammi di hashish e 233 di marijuana.

Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno trovato anche 200 euro in contanti, soldi che sono stati a loro volta sequestrati, in quanto ipotetico provento di spaccio. L’uomo è stato condotto in caserma, una volta terminata la “visita” e qui, sentito il pubblico ministero di turno, deferito in stato di libertà.

