La villetta non si tocca: per il Tar è illegittima ordinanza di demolizione del Comune

MATINO – Il Tar dà ragione al proprietario di una villetta e stabilisce che spetterà al Comune dimostrare come l’immobile sia stato realizzato successivamente al 1967. Aver invece edificato prima di quella data, secondo la Legge Ponte, significherebbe poter procedere coi lavori senza alcun titolo autorizzativo. Il proprietario dell’immobile e i suoi legali, gli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano del Foro di Lecce, hanno invece da sempre sostenuto questa seconda tesi: la casa esisteva dprecedentemente al 1967.

Con il provvedimento dei giorni scorsi il giudice ha dunque annullato e ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione, emessa nell’autunno del 2019 relativamente al fabbricato nelle campagne al confine tra Matino e Parabita. Zona di fascia agricola dove peraltro insistono diverse altre unità abitative. Vi è però un altro elemento di novità contenuto nella sentenza della prima sezione del Tribunale amministrativo leccese, a seguito del ricorso presentato dal titolare dell’immobile.

Il Tar ha infatti smentito la tesi dell’amministrazione comunale matinese secondo la quale sul terreno esistevano dei vincoli assoluti di non edificabilità. La fascia di rispetto, stando ai giudici amministrativi, non opererebbe invece sull’intero terreno, bensì solo sul suo perimetro e a ridosso della via. Decadendo l’ordinanza di demolizione, ora il proprietario potrà procedere con la richiesta di sanatoria: un aspetto questo che potrebbe andare a modificare l’interpretazione dello stesso regolamento comunale.