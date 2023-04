Ladri di notte nella sede della Pro loco. Il furto scoperto da una volontaria

TAURISANO – Tutto fa brodo se si tratta di rubare qualcosa da rivendere. E così, nemmeno la sede di una Pro loco riesce a sfuggire a questa “regola” non scritta della microcriminalità. Questa volta è successo a Taurisano, nella notte appena trascorsa. Qualcuno ha pensato bene di entrare di soppiatto nella sede dell’associazione di promozione del territorio di via Filippo Lopez, nel pieno centro della cittadina, per cercare qualcosa da rubare.

I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso della Pro loco, rovistando ovunque, per poi fuggire con un televisore, lo schermo di un personal computer, un proiettore e la cassa. Dentro c’erano pochi spiccioli, non più di 25 euro, secondo le stime fatte in giornate.

È stata una volontaria che svolge servizio civile a scoprire questa mattina il furto, verso le 9,30 di questa mattina. Era appena arrivata per aprire la sede, ma ci aveva già pensato qualcun altro. A modo suo. Così, sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale per le indagini. Grazie anche alla collaborazione con la polizia locale, si cercano telecamere in zona.