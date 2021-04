Cortocircuito nel negozio di articoli sportivi e divampa il rogo: danni ingenti

È successo nel primo pomeriggio a Taurisano, in via Dispersi di Russia. Il locale provvisoriamente in agibile, in attesa di verifiche

TAURISANO – Un deumidificatore va in cortocircuito e nel magazzino della rivendita di articoli sportivi, nel centro di Taurisano, si scatenano le fiamme. È successo nel pomeriggio in via Dispersi di Russia, all’interno del negozio Olli Sport.

Ad avvisare nel primo pomeriggio i vigili del fuoco, sono stati diversi passanti che hanno notato colonne di fumo fuoriuscire dall’uscio del locale, che sorge sotto un porticato. I vigili arrivati sul posto dal distaccamento di Tricase hanno dovuto fare ingresso con bombole e respiratori proprio per la quantità di fumo che nel frattempo si era sviluppata. Mentre sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano, con una volante.

Notevoli i danni all’interno, che ammonteranno a diverse migliaia di euro. Non solo sono rimaste annerite alcune pareti del negozio, ma diversa merce di pregio è andata rovinata. E i locali interessati dal rogo e dai suoi effetti sono stati dichiarati provvisoriamente inagibili, in attesa di ulteriori verifiche. Per cui, dovranno essere svolti accertamenti da parte del personale dell’ufficio tecnico comunale.

