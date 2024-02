Salmonella nelle confezioni di wurstel, indagato l’amministratore del salumificio

TAURISANO – Una nuova tegola si abbatte su Attilio Scarlino, il 61enne amministratore unico del noto salumificio fondato a Taurisano nel lontano 1971. La Procura, infatti, ha chiuso le indagini preliminari, ipotizzando il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, commesso con colpa, in seguito a un episodio risalente alla fine del 2022.

Scarlino, come rappresentante legale, risponde di aver prodotto e posto in commercio diverse confezioni di wurstel di pollo e tacchino per le quali sarebbe stata accertata una carica microbica al di sopra dei limiti di legge. Stando alle analisi svolte, sarebbe stato trovato, in particolare, il batterio della salmonella meleagridis. Il controllo su un campione fu effettuato il 28 ottobre del 2022, dopo prelievo a Napoli. Il referto arrivò il successivo 11 novembre. L’inchiesta è in mano al sostituto procuratore Francesca Miglietta.

L'allerta in Campania nel novembre 2022

Nel novembre del 2022, in effetti, in Campania iniziò il ritiro dal mercato di confezioni di wurstel “Le Cock” prodotti dal salumificio Scarlino di Taurisano. L’iniziativa fu avviata dopo che le analisi condotte nell’Istituto zooprofilattico del mezzogiorno su un campione del prodotto – in una confezione da dieci dei wurstel di pollo e tacchino –confermò la presenza di salmonella di tipo B. Il batterio fu riscontrato, in quei giorni in un bambino di 10 anni del Casertano con diversi sintomi: febbre, diarrea, dolori addominali, vomito.

Il Dipartimento di prevenzione della locale azienda sanitaria diramò un’allerta pubblica per eseguire i controlli previsti nei punti vendita dove il prodotto, lotto 1 con scadenza al 2 marzo 2023, era stato distribuito in quei giorni, raccomandando la restituzione delle confezioni acquistate. Scarlino è difeso dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi.

Il caso dell'operaio morto ancora da definire

Rischia, dunque, che si apra un nuovo processo nei confronti di Attilio Scarlino, che, come noto, è il principale imputato per la morte di un operaio, avvenuta il 30 agosto del 2013. L’uomo, che aveva 51 anni, rimase stritolato tra le pale di un’impastatrice. Nel processo in primo grado, che sta per volgere al termine, nei confronti dell’amministratore unico dell’azienda la Procura ha chiesto una condanna a dodici anni per morte come conseguenza di altro reato e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

