Col taglierino tenta rapina in tabaccheria: titolare gli abbassa la mascherina e resta ferito

LECCE – Un uomo tenta la rapina in una tabaccheria, il proprietario reagisce e resta ferito. L’irruzione, da parte del malvivente, si è verificata nella serata di oggi, intorno alle 20,30, in via della Libertà. Descritto di media statura e di corporatura esile, il rapinatore si sarebbe introdotto all’interno del locale che ospita la rivendita di tabacchi per mettere a segno un colpo.

Sotto la minaccia di un taglierino, ha preteso che la vittima gli consegnasse il denaro custodito in cassa. Il titolare si è opposto, lanciando urla e cercando di disarmare il rapinatore. E non è tutto: nella concitazione del momento, è riuscito anche ad abbassargli la mascherina anti-Covid, guardandolo in volto. Il rapinatore lo ha così ferito, riportando lesioni a sua volta.

Avrebbe provocato al tabaccaio delle ferite all'arto superiore e in altri punti del corpo, ma fortunatamente non di particolare entità. La vittima ha inseguito il malvivente per diverse decine di metri, come dimostra la scia di tracce ematiche lasciata sull'asfalto e che sono state repertate dai poliziotti della questura.

Il malcapitato si è infatti rivolto ai numeri di pronto intervento per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti e della scientifica, supportati dai carabinieri per le indagini. Al vaglio delle forze dell’ordine i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati all’esterno dell’attività commerciale e nell’isolato: è stato immortalato dai dispositivi. La caccia all'individuo durerà poco: la polizia sarebbe già sulle sue tracce.