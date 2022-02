Market e auto, due incendi alla stessa ora: interventi dei vigili del fuoco

LECCE – Due interventi dei vigili del fuoco sono avvenuti pressoché alla stessa ora, in punti diversi della provincia. Intorno alle 20,50, infatti, una squadra, proveniente dal distaccamento di Veglie, si è recata a Torre Lapillo (marina di Porto Cesareo), in via Poggiardo, per un incendio che stava interessando un contatore elettrico di un minimarket, che al momento risulta chiuso.

L’intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni nella sola parte esterna, prossima proprio al contatore, che ha interessato peraltro due frigoriferi in un vano al di fuori del locale. Al momento occorre stabilire le cause che hanno generato il rogo, ma potrebbe essere stato un problema di natura elettrica. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e, poco dopo, il proprietario stesso, un commerciante 63enne.

Praticamente nello stesso momento, un’altra squadra, da Lecce, si è recata nel centro di Copertino, in piazza Castello, per un incendio che ha colpito un’autovettura Opel Corsa. Alla guida c’era una ragazza che, notando il fumo salire nell’abitacolo, ha arrestato subito la marcia, uscendo. La malcapitata ha richiesto soccorso e, sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato gli accertamenti per risalire alla cause del rogo. Quasi sicuramente si è trattato di un cortocircuito.