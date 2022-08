Cade dalla scogliera di Torre Uluzzo, salvato un turista di 19 anni

NARDO’ – Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi da una famiglia di turisti proveniente da Legnano e da i molti bagnanti che si trovavano sulla scogliera della baia di Torre Uluzzo, sulla costa di Nardò, per via della caduta improvvisa di un ragazzo di 19 anni. Per cause del tutto accidentali (forse un malore improvviso), il giovane è precipitato in un punto impervio, provocandosi contusioni e non riuscendo più a muoversi, anche se per fortuna sono state successivamente escluse lesioni gravi.

È stato il padre a richiedere subito soccorso per il ragazzo, che, pur non riuscendo in quel momento a muoversi, era comunque vigile, nonostante abbia fatto un volo di circa 3 metri rispetto al punto in cui si trova in origine. Considerando la zona rocciosa a picco sul mare, impervia, era impossibile raggiungere il malcapitato via terra e consegnarlo alle cure degli operatori del 118, intervenuti con l'ambulanza Lifeguard della postazione di Santa Maria al Bagno.

Ecco perché la Capitaneria di porto di Gallipoli ha subito inviato sul posto, oltre a personale in auto, il battello pneumatico Gc B124. Proprio grazie all’intervento della guardia costiera, mentre un operatore del 118 è a sua volta sceso in loco per interfacciaris con i colleghi, si è riusciti a recuperare il 19enne, che subito dopo è stato trasportato più a sud, nel porticciolo di Santa Caterina, con sollievo per i presenti. Qui, ad attenderlo, c’erano l’ambulanza - nel frattempo spostatasi - e un’automedica, intervenuta da Casarano.

Per fortuna, come detto, nonostante la spaventosa disavventura, le ferite non si sono rivelate molto gravi. Il ragazzo ha riportato, fra l'altro, un trauma cranico frontale, escoriazioni e ferite lacero contuse sul sopracciglio. È stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Ferrari" di Casarano, per ulteriori accertamenti.