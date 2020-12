I vicini non lo vedono da due giorni, anziano ritrovato morto dentro casa

TUGLIE – Dramma della solitudine a pochi giorni da Natale, a Tuglie, dove un anziano è deceduto per cause naturali e il suo corpo è stato ritrovato solo nel pomeriggio di oggi, dopo che alcuni vicini si sono allarmati, non avendo sue notizie da almeno un paio di giorni, chiedendo i soccorsi. Ma, all’accesso in casa, per M.P., un pensionato di 80 anni del posto, non c’era praticamente nulla da fare.

L’anziano è stato trovato privo di vita questo pomeriggio nella sua abitazione di via Don Luigi Sturzo, una stradina nella zona centrale del paese. Come detto, sono state alcune persone del vicinato a nutrire i primi sospetti che potesse essere accaduto qualcosa, non avendo sue notizie e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Per entrare nell’abitazione è stato necessario l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno aperto la porta dopo l'autorizzazione del magistrato, in modo che potessero accedervi gli operatori del 118. Ma è stato tutto vano. Il medico ha calcolato che l’uomo fosse spirato da almeno 24 ore.

Nessun segno d’effrazione sugli infissi, tantomeno altri elementi che possano far pensare a un’intrusione. Semplicemente, il cuore dell’80enne, trovato supino nel letto, ha smesso di battere e non deve aver avuto il tempo e il modo di chiedere soccorso, una volta accusato il malore.

Fra l'altro, abitava completamente solo. Fino ad alcuni anni prima aveva condiviso l'appartamento con una sorella, che poi era venuta a mancare. Una seconda sorella risiede in un altro comune della provincia e non c'è stato tempo di attenderla, con le chiavi, per aprire la porta. Vigili del fuoco e polizia locale dovevano procedere con la massima celerità, non sapendo cosa avrebbero trovato in casa. La salma è stata restituita alla famiglia.