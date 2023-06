Ubriaco e contromano, travolse e uccise scooterista, nuovo verdetto: 9 anni e 5 mesi

LECCE - Da 14 anni di reclusione a 9 anni e 5 mesi: è stata ridefinita così la condanna di Marin Traykov, il 41enne di origini bulgare accusato di aver provocato, sotto i fumi dell’alcol, il terribile incidente stradale nel quale perse la vita a 60 anni Albino Saracino, impiegato leccese presso la Dogre srl, e rimase gravemente ferito il figlio, all’epoca dei fatti 17enne.

Ieri, la Corte d’appello, alla quale si era rivolto l’imputato, attraverso l’avvocato Benedetto Scippa, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione per il reato di riciclaggio di un motore, che pure gli veniva contestato e rispetto al quale, il legale aveva cercato di mostrare l’infondatezza, già in primo grado, producendo regolare fattura d’acquisto.

Confermata dunque nel resto la sentenza emessa nel maggio del 2020 dalla giudice Maria Francesca Mariano, che aveva riconosciuto anche il risarcimento del danno, in separata sede, proprio al figlio della vittima, parte civile con l’avvocato Angelo Benedetto.

Il sinistro risale all’11 dicembre del 2017: intorno alle 6, Traykov era al volante di una Bmw, su viale Marche, nei pressi della Questura e dell’istituto scolastico superiore “Antonietta De Pace”, a Lecce, quando travolse lo scooter, un Piaggio, con il quale Saracino avrebbe dovuto accompagnare in stazione il ragazzo.

L’impatto fu fatale: l’uomo morì sul colpo, mentre il congiunto finì nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime.

In seguito agli accertamenti svolti dagli agenti della Polstrada, giunti sul posto per i rilievi del caso, e secondo i quali l’automobilista viaggiava contromano e con un tasso alcolemico cinque volte superiore alla soglia consentita, su disposizione del magistrato di turno, fu disposto l’arresto nel carcere di “Borgo San Nicola” con l’accusa di omicidio stradale. Ora Traykov è un uomo libero.