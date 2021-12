In fiamme nella notte finiscono tavoli e sedie della pizzeria

UGENTO – Dopo i tre furgoni in fiamme fra Lecce e Campi Salentina e il rogo di attrezzi e suppellettili avvenuto nei pressi di una masseria nell’area di Trepuzzi, tutti episodi risalenti a ieri, un nuovo episodio incendiario s’è verificato anche nella notte appena trascorsa, questa volta nel basso Salento. Cosa sia accaduto esattamente, proveranno a stabilirlo i carabinieri. Sta di fatto che, nel cuore della notte, tavoli e sedie che si trovavano nel giardino di una pizzeria di Ugento sono andati in fumo.

L’episodio, che ha riguardato La Locanda, di proprietà di un ristoratore 57enne, si è verificato poco prima dell’una di notte e ad andare a fuoco sono stato otto tavoli e due sedie di plastica che erano collocati nei pressi dell’ingresso del locale di via Puglia, alla periferia della cittadina, non lontano dalla direttrice per le marine. Il fuoco ha provocato anche parziale annerimento delle pareti esterne, ma non ha comunque generato danni strutturali, tantomeno è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, considerando che le fiamme sono state spente quasi subito.

Sul caso stanno indagando ora i carabinieri della stazione locale. La pizzeria non ha in dotazione un sistema di videocamere, ma sembra difficile che possa essersi trattato di un evento accidentale. D’altronde, La Locanda nasce all’interno di un villino, con un giardino chiuso da un muretto che non sarebbe difficile da scavalcare, per un malintenzionato. Se la pizzeria non è dotata di telecamere, tuttavia altre ve ne sono nella zona, dove non mancano uffici e ulteriori attività commerciali e probabilmente si proverà a vedere se qualcuna di esse possa aver immortalato movimenti sospetti.