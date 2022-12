Lecce, uomo accampato nel locale commerciale tra disagio e indifferenza

LECCE – Le storie di ordinaria indifferenza riempiono da tempo le cronache quotidiane nazionali e raccontano il disagio di persone, che vivono nella solitudine e nel degrado. L’ultima, in ordine di tempo, arriva proprio da Lecce, in via Taranto, dove da circa una settimana un uomo, senza fissa dimora, avrebbe trovato il suo rifugio all’interno di un locale commerciale.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati Emilio Personé, proprietario della struttura, e Marcello Nestola, gestore dell’attività, che hanno notato tracce di bivacco e di presenza umana all’interno del locale, poi confermata dalle registrazioni del sistema di videosorveglianza interna.

La struttura in questione era, in passato, un negozio adibito alla vendita di cialde e capsule da caffè: da qualche tempo, il proprietario ha dato in gestione una porzione del locale commerciale, dove è stato realizzato un distributore automatico di bevande e alimenti. Ed è proprio qui, che da una settimana, avrebbe trovato riparo dal freddo per la notte il senzatetto.

“Dal punto di vista umano – spiega Personé -, non può che dispiacere vedere una situazione simile, anche perché si ha la sensazione che per le istituzioni locali, i servizi sociali, la chiesa, queste persone sembrano essere invisibili”.

Va detto che le associazioni ecclesiastiche, i volontari, i servizi sociali hanno contezza dei singoli casi presenti sul territorio comunale, ma devono purtroppo fronteggiare il rifiuto personale e la reticenzadei soggetti a usufruire delle strutture di accoglienza presenti, perché fanno una scelta consapevole di solitudine e indipendenza.

D'altra parte, si comprende il disagio di chi si trova a fare i conti con situazioni simili. Il commerciante, tra l'altro, racconta poi di aver dovuto trasferire all’esterno un sacco di immondizia, lasciato all’interno del locale dalla notte prima.