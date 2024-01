Vento impetuoso e paura nel quartiere San Pio: crolla un’impalcatura, danneggiate due vetture

LECCE – Le ripercussioni del peggioramento delle condizioni meteo, con allerta gialla per il forte vento estesa anche alla giornata di domenica, si fanno subito sentire. Momenti di paura si sono vissuti in serata, poco dopo le 19, a Lecce, in via Silvio Pellico, nel quariore San Pio, quando proprio a causa delle raffiche del vento, a tratti impetuose, è crollata una impalcatura edile, montata sulla parte centrale della facciata di un palazzo condominiale di cinque piani.

Il ponteggio metallico, sballottato dalle folate ventose, dopo essersi disancorato dai fissaggi alla muratura, è collassato per buona parte, piegandosi su stesso, e facendo cadere alcuni tubolari e parti della struttura. Alcune di queste hanno finito per danneggiare anche due automobili parcheggiate nella zona e di proprietà di alcuni residenti. Fortunatamente non si sono registrati ulteriori conseguenze gravi e feriti tra i residenti del palazzo o a qualche passante, visto che il quel frangente nessuno stava passando nelle immediate vicinanze.

Solo il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno operato anche con il supporto di un’autoscala, ha evitato ulterori conseguenze e il peggioramento della situazione di criticità. I caschi rossi hanno subito avviato le operazioni di messa in sicurezza, procedendo con la rimozione delle parti pericolanti dell'impalcatura al fine di prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza della zona circostante.

Le operazioni sono proseguite per tutta la serata con l'obiettivo di completare la messa in sicurezza dell'area e valutare ulteriori interventi necessari per ripristinare la normale situazione. Sul posto anche la polizia locale. L’impalcatura era da tempo montata nei pressi di un’ala del palazzo interessato da circa un anno da lavori di manutenzione.

A causa del maltempo e del protrarsi dell’allerta gialla e per prevenire il rischio di caduta di alberi o rami, a tutela della pubblica incolumità, nella giornata di domenica saranno chiusi, come consuetudine in condizioni climatiche analoghe, la Villa Comunale, il parco del Galateo, il cimitero comunale e il Campo Montefusco, ad esclusione del percorso strettamente necessario a raggiungere le due strutture tensostatiche presenti.

Per tutte le strade, i viali, le piazze e le aree a verde che insistono sul territorio comunale viene raccomanda la massima prudenza e di seguire le misure di autoprotezione per prevenire o ridurre rischi o danni.