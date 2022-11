Vetrata rotta dalla raffica di vento: trauma cranico per una bambina

NARDÒ – Nel bilancio della giornata caratterizzata dal maltempo, con fenomeni intensi soprattutto in alcune aree della penisola salentina, si registra anche il ferimento di una bimba di tre anni.

La piccola, mentre era a pranzo con i genitori nella casa di famiglia a Nardò, è stata colpita in testa da una porzione della vetrata che si è improvvisamente rotta a causa di una impetuosa raffica di vento, sorta di tromba d’aria che ha investito la zona.

Portata dai genitori all’ospedale di Gallipoli, le è stato riscontrato un trauma cranico, circostanza che ha suggerito il trasferimento al “Vito Fazzi” di Lecce dove la bimba è stata ricoverata in Neurochirurgia per accertamenti. Non è comunque in pericolo di vita.