Vigilanza e controllo in piazza Italia: pattuglie impegnate in rotazione continua

LECCE – Da martedì in piazza Italia, a Lecce, è in corso un servizio permanente di vigilanza e controllo garantito dalla presenza, a rotazione, di agenti di polizia, carabinieri, militari della guardia di finanza e personale di polizia locale.

Più volte residenti e operatori commerciali hanno lamentato le condizioni di decoro dell’area, in particolare presso la Casa del Mutilato, gli schiamazzi e le intemperanze di cittadini italiani e stranieri in un contesto di bivacco accompagnato dal consumo di alcol e dalla presenza di numerosi cani, anche di grossa taglia. I dettagli sono stati stabiliti nel corso di un tavolo tecnico che si è tenuto sabato presso la questura di Lecce dopo che mercoledì 20 si era riunito in prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che già aveva trattato la questione nel mese di novembre. Il servizio è stato provisto per una settimana, al termine della quale si farà un bilancio sull'attività condotta e ci si regolerà di conseguenza.

Nel provvedimento firmato dal questore, Andrea Valentino, si ricorda che la piazza è già da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine e dei servizi sociali del Comune e che numerose sono state le identificazioni delle persone trovate nella zona, soprattutto italiani, senza che si sia riusciti a convincerle della possibilità di avvalersi di soluzioni di accoglienza, per esempio presso comunità di recupero. Per lo svolgimento del servizio è stata richiesta la presenza di personale dei Servizi Sociali comunali e del Servizio veterinario di Asl Lecce. Una segnalazione sul perdurante stato di degrado di Piazza Italia era venuta, da ultimo, dal Movimento Regione Salento.