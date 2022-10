Ludoteca nei giardini: abbattuta la muratura per impedire accessi notturni

LECCE - Abbattuta la muratura provvisoria realizzata pochi giorni addietro per impedire l'accesso nello spazio destinato a ospitare la ludoteca della villa comunale, a Lecce.

All'interno dei giardini pubblici ci sono tre immobili: la casa del custode, il bar e la ludoteca (realizzata in tempi più recenti), ma nessuno dei tre è in funzione perché l'affidamento della gestione è in corso d'opera: l'amministrazione comunale ha chiesto prima agli interessati una manifestazione di interesse e poi, sulla base delle adesioni ricevute, la presentazione di progetti specifici per la valorizzazione del sito.

Intanto, però, sono state segnalate dai cittadini diverse incursioni da parte di persone che, nottetempo, cercano essenzialmente un riparo e si è quindi deciso di procedere con la muratura per impedire ingressi non autorizzati. Evidentemente, nel caso della ludoteca non è bastato, con il varco sul retro violato da individui la cui identità al momento resta sconosciuta. Scontata, si reitera la richiesta di una presenza più costante della polizia locale.