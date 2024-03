Violenza di genere: dall’inizio dell’anno già 24 gli uomini ammoniti dal questore

LECCE – Violenza sulle donne: dal primo gennaio di quest’anno sono già 24 gli ammonimenti emessi nei confronti di uomini del Salento. Un numero aumentato esponenzialmente se si pensa che, nell’intero 2023, i provvedimenti erano stati “appena” 17. Un incremento che potrebbe essere dettato anche dalla entrata in vigore della cosiddetta “Legge Roccella”, un intervento normativo che rafforza la tutela delle vittime, incidendo sia sulla prevenzione dei fenomeni criminosi sia sul percorso di recupero dei relativi responsabili.

Il provvedimento prevede l’ammonimento del questore per condotte di violenza domestica anche per casi di violenza privata, minaccia aggravata, stalking, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, la violazione di domicilio e danneggiamento. Non più dunque soltanto per percosse e lesioni. In tutti questi casi, dunque, il questore può intervenire con la misura dell’ammonimento dell’autore anche in assenza di querela da parte della vittima. Come accaduto nell’ambito di una vicenda nell’hinterland leccese, conclusasi con la condanna in Appello a 18 mesi di un 50enne.

Dopo la fine di una relazione extraconiugale, l’uomo ha molestato la donna con ripetute telefonate, anche contenenti insulti, a tutte le ore del giorno e della notte, pedinandola. Si sarebbe anche appostato per controllarne gli spostamenti, con aggressioni verbali. Oppure, all'interno di un distributore di carburanti, aprendo lo sportello della sua autovettura per impedirle di ripartire e insultandola alla presenza di altre persone. Ha poi mostrato alla donna delle foto compromettenti scattate nel periodo in cui avevano avuto una relazione e minacciandola di tappezzarne il paese di residenza e il luogo di lavoro se quest’ultima non avesse ripreso la relazione con lui.

Il 50enne è stato ammonito dal questore di Lecce nell'estate del 2019. In seguito, però, ha ripreso a tempestare la donna di telefonate e messaggi, lettere anonime, arrivando addirittura a spargere nei pressi dell'abitazione della donna e dell'attività professionale di un uomo che la donna aveva preso a frequentare alcuni biglietti dattiloscritti in cui riportava il nome di battesimo della donna, il suo indirizzo di casa, il numero di telefono personale e l’indicazione di un presunto prezzario per varie prestazioni sessuali.

L’indagine eseguita dagli agenti della Divisione anticrimine della questura di Lecce è riuscita a provare che l’autore degli atti persecutori posti in essere era proprio l’ex amante, già ammonito, che per questo è stato denunciato per stalking. Dopo la condanna in primo grado nel luglio del 2021, l'uomo aveva appellato la sentenza che però, la settimana scorsa, è stata confermata integralmente dalla Corte di Appello di Lecce: è stato condannato a 18 mesi di reclusione.

