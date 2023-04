Un volo di oltre tre metri, trauma cranico. Ricoverato in rianimazione un 56enne

GALLIPOLI - Un volo improvviso dal balcone di casa, e una caduta rovinosa al suolo da un’altezza di oltre tre metri che gli ha causato contusioni in varie parti del corpo e una preoccupante trauma cranico.

E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, un 56enne gallipolino, giunto in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo nella tarda serata dopo un incidente domestico.

L’uomo è stato subito sottoposto ad accertamenti approfonditi per valutare l’entità delle ferite riportate a seguito della caduta dal balcone della propria abitazione. Il fatto si è verificato poco prima delle 20 in via Pitagora a ridosso di una palazzina condominiale non distante dal lungomare Galilei.

La chiamata di soccorso è giunta alla centrale operativa del 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza partita dall’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Valutata la gravità della situazione i sanitari hanno deciso di trasferire subito il paziente presso il reparto di Rianimazione del “Vito Fazzi” dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

A dare l’allarme sono stati i familiari del malcapitato e alcuni residenti della zona tra via Pitagora e via Della Provvidenza. Non del tutto chiare ancora le ragioni che hanno causato quella che al momento è stata riferita come una caduta accidentale dal balcone al primo piano del palazzo mentre il 56enne stava sistemando forse un infisso allentato dal vento. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della stazione locale.