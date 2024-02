Wurstel e ipotesi salmonella, Scarlino smonta le accuse: “Nessun legame con i miei prodotti”

TAURISANO - Mentre la procura di Lecce ha chiuso le indagini preliminari, ipotizzando il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, commesso con colpa, in seguito a un episodio risalente alla fine del 2022 in Campania, dalla sede dello stabilimento “Salumificio Scarlino” di Taurisano arrivano dettagliate precisazioni sulla vicenda che secondo l’amministratore unico chiariscono come l’azienda salentina non sia direttamente responsabile dei fatti contestati e che secondo l'accusa aprirebbero, invece, le porte ad un nuovo processo.

Attilio Scarlino, come rappresentante legale, risponde infatti di aver prodotto e posto in commercio diverse confezioni di wurstel di pollo e tacchino per le quali sarebbe stata accertata una carica microbica al di sopra dei limiti di legge.

Stando alle analisi svolte, sarebbe stato trovato, in particolare, il batterio della salmonella meleagridis. Il controllo su un campione fu effettuato il 28 ottobre del 2022, dopo un prelievo nella zona di Napoli. Il referto arrivò il successivo 11 novembre. L’inchiesta è in mano al sostituto procuratore Francesca Miglietta.

Scarlino smonta le accuse

Sulle ipotesi della non conformità su alcuni campioni di wurstel per la presenza di salmonella che sarebbe stata rinvenuta nell'ottobre del 2022 presso i laboratori della Campania, l’amministratore unico ha affidato ad una nota ufficiale la sua controreplica.

“In primo luogo si osserva che, dall'indagine epidemiologica effettuata presso l'Ospedale Aorn Moscati di Avellino del 26 ottobre del 2022” scrive Attilio Scarlino, “emerge in maniera inequivocabile che il bambino di cui si fa menzione nell'articolo di stampa ha consumato un panino con hamburger e non con wurstel. Trattasi di un referto ospedaliero, con valore di atto pubblico”.

“In secondo luogo” prosegue, “nella nota avente ad oggetto richiesta di sopralluogo congiunto presso il punto ristoro Zoo di Napoli del 27 ottobre 2022, è scritto a chiare lettere che il paziente convive con i genitori e due fratellini che non hanno consumato lo stesso alimento, uno dei quali è risultato comunque affetto da salmonella. Tanto esclude in radice qualsivoglia rapporto di causalità con la produzione della Salumificio Scarlino srl".

“Inoltre, circa la presunta non conformità che sarebbe stata rilevata sul campione di wurstel n°2/159/Ovest del 3 novembre 2022” evidenzia l’amministratore unico del salumificio salentino, “essa risulta riconducibile ad altre cause e non al produttore. E nello specifico a carenze igienico-sanitarie rinvenute dagli stessi funzionari verbalizzanti presso il punto di ristoro dello Zoo di Napoli, dove sono stati effettuati i prelevamenti dei campioni, e documentate a chiare lettere, nel verbale 28 ottobre 2022.

Nella stessa data, inoltre, sono state effettuate altre analisi dall'Asl di Lecce su campioni dello stesso lotto e conservati in condizioni idonee, che hanno dato esito favorevole come da referti in possesso dell'Asl di Lecce”.

“Pertanto, in considerazione di quanto esposto” conclude Attilio Scarlino, “le notizie diffuse sono destituite di fondamento e cagionano gravi danni ad una società che, in possesso di tutte le certificazioni tra cui Brc e Ifs, con controlli sanitari continui, da sempre ha posto, quale condizione imprescindibile della propria attività, il rispetto della salute pubblica”. Scarlino è difeso dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi.

La vicenda rimbalzata dal caso in Campania

Nel novembre del 2022, in effetti, in Campania iniziò il ritiro dal mercato di confezioni di wurstel “Le Cock” prodotti dal salumificio Scarlino di Taurisano. L’iniziativa fu avviata dopo che le analisi condotte nell’Istituto zooprofilattico del mezzogiorno su un campione del prodotto – in una confezione da dieci dei wurstel di pollo e tacchino - confermò la presenza di salmonella di tipo B.

Il batterio fu riscontrato, in quei giorni in un bambino di 10 anni del Casertano, che aveva consumato un panino in un punto ristorno dello Zoo di Napoli, e che manifestava diversi sintomi: febbre, diarrea, dolori addominali, vomito.

Il Dipartimento di prevenzione della locale azienda sanitaria diramò un’allerta pubblica per eseguire i controlli previsti nei punti vendita dove il prodotto, lotto 1 con scadenza al 2 marzo 2023, era stato distribuito in quei giorni, raccomandando la restituzione delle confezioni acquistate. Ma secondo quanto replicato dal salumificio Scarlino i fatti in questione non avrebbero alcun nesso di causalità con il produttore salentino.

