Questi crostoni sono una variazione gourmet della solita bruschetta, e rappresentano l’apertura ideale di un pranzo o una cena di pesce. Se preferite, potete utilizzare delle fettine di pane di un formato più piccolo e ottenere dei crostini, più facili da mangiare in un solo boccone se, ad esempio, la cena sarà a buffet.

Ingredienti

1 polpo fresco da 1 kg

1 carota

1 cipollotto

alloro

1 spicchio di aglio

1 peperoncino

1 cespo di cavolo nero

olio extravergine di oliva

Preparate i crostoni con polpo scottato e cavolo nero se nel menu non è previsto il primo piatto, visto che l’antipasto sarà decisamente sostanzioso.

La preparazione del polpo può risultare difficile, soprattutto per la consistenza di questo mollusco, che rischia di diventare, durante la cottura, duro e gommoso. Seguite scrupolosamente i passaggi illustrati nella ricetta e otterrete un polpo morbido e succulento.

Il cavolo nero è una verdura prelibata, particolarmente diffusa in Toscana, ma anche bella da vedere, con le sue foglie dal colore verde scuro, che con la cottura diventa lucido e brillante. Lo trovate protagonista di molte ricette come il Cavolo nero in padella o le Chips di cavolo nero al forno.

Procedimento

Per preparare i crostoni con polpo scottato e cavolo nero, pulite il polpo, lavatelo sotto l'acqua fresca corrente e scottatelo, partendo dai tentacoli, in una casseruola con un po' di olio. Man mano che i tentacoli si arricceranno, lasciate cadere il polpo insieme alla carota mondata, il cipollotto e le foglie di alloro. Aggiungete quindi 1 bicchiere di acqua e coprite. Fate cuocere a fuoco medio-basso per circa un’ora, alzando il coperchio il meno possibile ed eventualmente aggiungendo un goccio di acqua, qualora il fondo dovesse asciugare. Quando, inserendo uno stuzzicadenti, il polpo risulterà cedevole, spegnete e lasciate intiepidire sempre con il coperchio. Nel frattempo, sfogliate il cavolo, sciacquatelo e con un coltellino rimuovete la parte centrale e più dura delle foglie (la costa). Immergete per pochi secondi le foglie in acqua bollente e salata, poche per volta, e scolatele man mano tirandole su con una schiumarola. Preparate i crostoni: tagliate ogni fetta di pane a metà – soltanto se sono molto grandi – e grigliatela su entrambi i lati. Tenete da parte. Scolate il polpo, asciugatelo con carta assorbente e tagliatelo a tocchetti non troppo piccoli, lasciando le punte dei tentacoli lunghette.

Scaldate un po’ di olio in una padella antiaderente e quando sarà ben bollente fate dorare pochi secondi il polpo (un po’ per volta) in modo che diventi lucido esternamente. Tenetelo da parte. Aggiungete, quindi, poco olio nel saltapasta con il fondo di cottura del polpo, fate alzare nuovamente la temperatura e fate dorare l’aglio e il peperoncino a fettine. Spadellate quindi il cavolo nero. Salate.

Sistemate un po’ di cavolo nero su ogni crostone. Cospargete con il polpo a pezzetti. Irrorate di olio e servite i crostoni con polpo scottato e cavolo nero.