Bcc Leverano premiata: prima eccellenza regionale tra le banche commerciali

Nella prestigiosa cornice dell'hotel Melià di Milano e alla presenza di numerosi esponenti di primo piano del mondo finanziario italiano, giovedì 31 marzo si è tenuto il Milano Finanza Global Awards 2022, attesa cerimonia di premiazione delle eccellenze nel settore bancario.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i premi nella categoria Best Banks Italia, destinati agli istituti leader per dimensioni e attività svolta. Per la regione Puglia ha ritirato il primo premio una Banca che ha sede legale e opera esclusivamente nel Salento: la Bcc di Leverano. Un riconoscimento prestigioso a livello nazionale, quindi, non solo per la Banca presieduta da Lorenzo Zecca, ma per tutto il territorio di competenza.

La premiazione segue ad una pubblicazione di dicembre scorso da parte di Milano Finanza, Banche Leader L’Atlante 2021, in cui la Banca salentina è risultata prima eccellenza regionale tra le Banche commerciali più solide.

Durante la celebrazione il Presidente Lorenzo Zecca è stato invitato a ritirare il premio e a rilasciare una breve dichiarazione:

“Risultato raggiunto grazie all’operato dei suoi diversi amministratori, dirigenti e collaboratori a tutti i livelli, che hanno fatto emergere le potenzialità su cui la BCC ha costruito e continua a costruire con serenità e ottimismo il futuro. Il rapporto tra noi tutti e i clienti non si basa sulla mera conoscenza dei dati di bilancio e della condizione patrimoniale: i funzionari della nostra banca conoscono di persona i titolari, le loro famiglie, la provenienza, le esperienze e le loro storie”.

“Questo patrimonio di conoscenze personali rende accessibile e praticabile un rapporto fiduciario e duraturo nel tempo che produce effetti positivi nella gestione del credito e funziona quale deterrente nei confronti della diffusione dei fenomeni di degrado e d’illegalità. In sostanza la costante capacità della BCC di far scaturire le proprie decisioni dall’analisi e dalla lettura dei processi economici e sociali a livello territoriale ha facilitato l’assunzione di comportamenti virtuosi”.

“Fare impresa bancaria in modo differente, coinvolgendo le persone invece dei capitali, puntando sul protagonismo responsabile e sul lavoro. Solo una Banca fatta di persone poteva porsi questi obiettivi. Relazione e radicamento territoriale sono i valori della nostra Banca per ricercare il bene comune, basato sui principi della sussidiarietà e della solidarietà. Valori che continuano a rappresentare la risposta strategica necessaria per essere competitivi anche nel futuro”.