Flai e Flc Cgil, Monica Accogli e Rosa Savoia riconfermate alla guida

LECCE – Donne riconfermate alla guida delle due segreterie provinciali delle categorie lavoratori dell’agroindustria e della federazione dei lavoratori della conoscenza nel sindacato Cgil: si tratta di Monica Accogli e di Rosa Savoia.

La prima è stata rieletta al termine dell’VIII congresso provinciale, intitolato «Il lavoro crea il futuro. Diritti, legalità, ambiente”, alla presenza della segretaria generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi, del segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Gagliardi, e del segretario nazionale del sindacato di categoria, Angelo Paolella. Confermata in blocco per il prossimo quadriennio la segreteria provinciale, di cui fanno parte, oltre ad Accogli anche Alessandro Fersini e Loredana Lecciso.

Monica Accogli è segretaria generale della Flai-Cgil Lecce dal 2017. Nel 2004, a 27 anni, inizia a collaborare con la Camera del Lavoro di Gagliano del Capo. Originaria di Andrano, prima di essere eletta Segretaria Generale della Flai, era stata componente di segreteria provinciale e poi Segretaria Generale del Nidil Lecce (dal 2012 al 2017) e prima ancora funzionaria Inca Cgil di Tricase e Casarano.

Nella sua relazione congressuale, oltre a tratteggiare i contenuti del Documento congressuale nazionale risultato il più votato nelle assemblee di base, ha affrontato vertenze (come Arif e Consorzi) e criticità del settore sul territorio salentino, a partire dal caporalato e dai processi celebratisi a Lecce, passando per la contrattazione territoriale e la piaga della xylella: “L’agricoltura salentina vive nel suo complesso una battuta d’arresto, misuriamo infatti negli ultimi anni una crescente riduzione di manodopera. Abbiamo però dimostrato in passato di saperci rialzare dopo crisi profonde”.

“Stiamo vivendo – ha proseguito - anni complicati: percepiamo chiari segnali di indietreggiamento, ma siamo altrettanto sicuri che una forte presa di coscienza sul da farsi, a tutti i livelli, insieme con la professionalità del mondo agricolo salentino e la ricchezza del patrimonio naturalistico saranno la chiave per il rilancio”. I numeri sono impietosi: “Nel 2021 gli elenchi anagrafici della provincia di Lecce contano 144.988 giornate agricole lavorate in meno rispetto al 2018, con una perdita del 9,6%. Gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici comunali nel 2021 sono esattamente 19.119, contro i 22.730 del 201: ossia 3.611 operai in meno, ossia un salto all’indietro del 15,88% quanto a forza lavoro”.

Rosa Savoia, invece, è stata rieletta nel V congresso provinciale del sindacato dei lavoratori della conoscenza (scuola, università, ricerca, alta formazione), intitolato “Lezioni di pace”, alla presenza del segretario regionale della Flc, Vincenzo Falco, e il segretario confederale della Cgil Lecce, Tommaso Moscara. L’assemblea ha eletto anche la segreteria provinciale: oltre alla conferme di Francesca Franza e Antonio Ligori, da segnalare l’ingresso di Giovanna Occhilupo.

Nata a Brindisi, Rosa Savoia è docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Laureata in Economia presso l'Università degli Studi di Bari, ha ottenuto l'abilitazione in Scienze Giuridiche ed Economiche. La sindacalista, 62 anni, è stata a lungo rappresentante sindacale della Cgil nelle Rsu scolastiche, fino a diventare componente della Segreteria provinciale della Flc Cgil Brindisi e infine segretaria generale della stessa sigla di categoria dal 2012. Componente dei Comitati direttivi regionale della Flc e della Cgil, fa parte anche del Collegio nazionale dei sindaci revisori Flc Cgil. L'11 luglio 2019 è stata eletta Segretaria generale della Flc Cgil Lecce: oggi la conferma da parte del congresso.

Nella sua relazione, la segretaria generale ha illustrato la condizione di lavoro dei lavoratori della scuola, della ricerca, dell’università e della formazione in provincia di Lecce. Un mondo, quello del lavoro nel settore della conoscenza, legato a doppio filo al calo demografico ed alla tendenza alla cosiddetta fuga dei cervelli, che caratterizzano l’intero Mezzogiorno d’Italia. Non a caso la sindacalista ha citato i dati del Rapporto Svimez: “Negli ultimi 20 anni il Sud si è letteralmente spopolato, vista la migrazione di 2,5 milioni di ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 34 anni. Questa tendenza, che si mescola alla scelta sempre più frequente tra i diplomati meridionali di iscriversi alle università del Centro-Nord, si riverbera sull’offerta di posti di lavoro. Nelle scuole ed anche nelle università più piccole, come la nostra”.

Savoia ha anche rivendicato il buon risultato alle ultime elezioni Rsu in tutti i comparti della conoscenza. Ed ha anche ribadito la posizione fortemente critica della Flc sull’autonomia differenziata (“Spezzerebbe il mandato costituzionale di una scuola unitaria e nazionale, laica e pubblica”), sulle classi pollaio e sulle scuole salentine con un numero eccessivo di iscritti.