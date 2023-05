Relazione banca-cliente: Unisalento e Consob insieme per l’educazione finanziaria dei cittadini

LECCE – Solo tramite i processi condivisi di educazione finanziaria i cittadini possono comprendere i rischi e le opportunità legate alla pianificazione delle loro scelte. Per raccontare ed evidenziare lo sforzo sul campo delle istituzioni preposte per la divulgazione dell’Educazione finanziaria, il Dipartimento di Scienze dell'Economia di Università del Salento in collaborazione con Consob, a partire dalle 19 di venerdì 19 maggio, presso la sala grande delle scuderie della dimora storica presso Torre Del Parco a Lecce, ha organizzato una tavola rotonda sul tema.

L’obiettivo dei relatori è quello di dialogare ed esaminare un tema centrale per l’educazione finanziaria, e cioè il rapporto banca – cliente, con specifico riferimento a pandemia, tecnologie e rischi, proponendo alcuni modelli utili per la crescita comune dei sistemi economici e sociali. A confronto ci saranno esperti e professionisti delle istituzioni economico-finanziarie, della consulenza, della formazione e della comunicazione oltre che liberi professionisti e giornalisti, imprenditori ed associazioni.

Sono infatti previsti gli interventi di Valeria Stefanelli, presidente e docente del Corso di Laurea in Economia e Finanza di Università del Salento. “Digital financial divide: i clienti, tra pandemia ed innovazione tecnologica”; Paola Soccorso - consigliera Studi economici di Consob; “Le buone prassi di controllo finanziario. Dall'evidenza empirica all'individuazione dei fabbisogni formativi al design dei contenuti di educazione finanziaria”. Sarà inoltre presente Assuntina Pezzuto, consulente finanziaria certificata Efpa – Banca Widiba “La pianificazione finanziaria, metodo e strumenti per le scelte consapevoli“. A moderare il confronto Francesco De Pascalis giornalista di Nuovo Quotidiano di Puglia, consulente finanziario e consigliere del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia. L’iniziativa gode della co-organizzazione di Consob.