"Finanza etica e sostenibile": un incontro promosso dal Rotary club Lecce Sud

LECCE - La finanza etica e sostenibile nasce per mettere al centro delle scelte degli investitori, le persone e l’ambiente in un percorso che intende rilevare l’importanza della diversità e dell’inclusione come presupposto per la costruzione di una società sostenibile. E’ il superamento del concetto di attività finanziaria speculativa e indifferente ai valori di equità e di solidarietà con l’approdo ad un modo nuovo di affrontare le sfide del mercato che voglia e sappia connettere il bene della persona al bene comune.

Questo significa agire con un approccio responsabile, capace di generare un impatto di crescita sui contesti sociali dove si opera, con sicuri effetti positivi lungo un percorso che porti al dialogo e infine al processo di superamento delle più gravi contraddizioni che rendono ancora molte parti del mondo ostaggio delle disuguaglianze.

Su questi temi si confronteranno esperti e alti manager dei più prestigiosi e internazionali istituti finanziari degli Stati Uniti nel corso di un convegno promosso dal Rotary club Lecce Sud, con la collaborazione di Banca Patrimoni Sella, che si svolgerà giovedì 11 maggio, ore 19, presso il Chiostro dei Domenicani.

I lavori saranno aperti dagli indirizzi di saluto della presidente del Rotary Club Lecce Sud, Vincenza Pasqua, del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Lecce, Fabio Corvino, dell’assessore regionale dello Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. Subito dopo prenderà la parola Gianni Vonghia, presidente della commissione Dei (Diversità, equità, inclusione) del Club Lecce Sud che relazionerà sul tema: “Il Rotary Internazionale e il mondo della finanza a confronto”.

Moderati da Maurizio De Pascalis (private banker Banca patrimoni sella e tesoriere del Club Lecce Sud) seguiranno gli attesi e chiarificatori interventi degli alti esponenti della finanza internazionale presenti al convegno. Si tratta di Alessandro Verdirrame (executive director di Goldman Sachs), Federica Fontana (senior sales manager di Fidelity) e Giuseppe Orlando (relationship manager di Candriam).

I lavori saranno conclusi da Sergio Mancarella, assistente del governatore del distretto Rotary di Puglia e Basilicata,