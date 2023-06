Punti Cardinali: a Lecce presentata la misura che prevede fondi per le politiche del lavoro

LECCE – Fondi per l’orientamento e per le politiche del lavoro nel Salento: illustrate a Lecce le misure contenute in “Punti Cardinali”. Si è infatti conclusa nella giornata di ieri la seconda tappa degli incontri territoriali promossi dall’Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale e il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.

Un ciclo di appuntamenti dedicati al percorso di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito “Punti Cardinali”. L’incontro, che si è tenuto presso la Biblioteca Bernardini, ha visto la partecipazione dei 52 enti locali della provincia di Lecce e dei rappresentanti della rete di partner coinvolti nei progetti ammessi a finanziamento.

“Punti Cardinali” mira alla creazione di reti e alla costruzione di una comunità educante, soprattutto in quei territori fragili e svantaggiati, dando l’opportunità a piccoli centri di dotarsi di servizi utili, di accompagnare studenti, disoccupati e Neet, in percorsi di orientamento e formazione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. All’incontro sono intervenuti l’assessore regionale Sebastiano Leo e il direttore del Dipartimento politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Silvia Pellegrini.