Un format nuovo per NautiGo: esposizioni e convegni nell'arco di due weekend

LECCE - Apre ufficialmente venerdì 1 marzo 2024 alle 18, presso “Lecce Fiere” in piazza Palio, “NautiGo – Salone Nautico del Salento”. Ad apire la manifestazione espositiva sarà il presidente della Cciaa di Lecce Mario Vadrucci e lo farà alla presenza di tutte le rappresentanze delle istituzioni del territorio. Da evidenziare comunque che NautiGo prevederà l’apertura al pubblico nei giorni 1-2-3 e 8-9-10 marzo, dalle 10.30 alle 19.30.

Nuovo il format previsto dall’organizzazione del salone nautico salentino. Le date di apertura visite al pubblico previste infatti sono concentrate su due weekend lunghi: uno, due e tre marzo ed otto, nove e dieci marzo. In questi due settimane di inizio marzo sarà quindi possibile ammirare il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre ai più innovativi accessori per il settore nautico, alle attività specializzate ed a una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed al mondo della pesca e di altri settori collegati alla nautica. L’intera programmazione di “NautiGo”, compresi i due dibattiti ed i convegni su “Pesca Sportiva” ed “Economia del mare e del Territorio” e “Demanio e Legislazione” come noto è stata presentata venerdì scorso nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Camera di Commercio di Lecce.

"È un appuntamento fondamentale per il turismo nautico nel Salento – ha dichiarato Corrado Garrisi, responsabile NautiGo -. Dopo la prima edizione di qualche anno fa torniamo con una presenza importante di espositori. Avremo circa 100 imbarcazioni ed altrettanti motori marini. L’obiettivo che si pone il “Salone Nautico del Salento” – conclude Garrisi - di fatto è quello di proporre le soluzioni più adatte per rispondere alle necessità e alle richieste di espositori ed operatori del settore, e dei numerosi appassionati del mondo della nautica».vSoddisfatto del lavoro svolto si è detto il presidente di Cciaa Mario Vadrucci.

"Nel nostro territorio mancava un appuntamento di questa natura e siamo felici di accoglierlo – ha detto Vadrucci -. Si è ritenuto di promuovere questa fiera anche per parlare di alcune problematiche legate al settore che nella nostra Puglia non sono poche. A partire dai posti barca che mancano, alle infrastrutture minime nei porti. Siamo una regione distesa sul mare, una provincia che ne ha addirittura due, ma siamo arretrati rispetto ad altre regioni".

Il programma

- Pesca sportiva: venerdì primo marzo ore 18, presso Lecce Fiere in Piazza Palio, è prevista l'inaugurazione di Nautigo alla presenza delle principali autorità e dei partner del Salone nautico del Salento. Sabato 2 marzo alle ore 11 ed alle ore 16 incontro dibattito con Antonello Salvi, cosentino classe 1976, campione italiano e mondiale di Big Game, ossia pesca d'altura. Domenica 3 marzo dalle ore 11 alle ore 13:00, invece, ospiti Luigi Puretti e Pasquale Marchionna. Il primo è un atleta della nazionale italiana di pesca in apnea e due volte campione italiano assoluto (2016 a Castelsardo e 2019 a Marsala) classe 1985, da sempre innamorato del mare e della pesca. Il secondo, invece, è un pescatore tra i più esperti e bravi d’Italia, pugliese nativo di Mola. Di lui dice. “l'unica mia grande passione è il mare”. Sabato 9 marzo ore 11 e ore 16, infine, incontro dibattito con Marco Volpi: pluricampione mondiale di pesca sportiva e testimonial di Suzuki Marine. Livornese di 44 anni, 32 dei quali passati con la canna in mano tanto da acquisire un palmares unico, che non ha eguali nella pesca e in nessun'altra attività sportiva

Gli incontri-dibattito e la convegnistica

- Venerdì primo Marzo ore 16: il tema sarà "Economia del mare, sviluppo territoriale e prosepttive infrastrutturali dall'Adriatico allo Jonio". Il moderatore sarà Marcello Favale, interverranno: il presidente nazionale Assonautica Giovanni Acamporail; il presidente Cciaa Lecce Mario Vadrucci; il presidente Assonautica Maurizio Maglio; il capo del compartimento marittimo di Gallipoli, il capitano di vascello Frencesco Perrotti; il presidente distretto Nautica di Puglia Giuseppe Danese; il Ceo Snim Brindisi Giuseppe Meo; l'assessore Attività produttive Regione Puglia Alessandro Delli Noci; il presidente del consiglio della Regione Puglia Loredana Capone; il sindaco di Lecce Carlo Salvemini; il sindaco di Nardò Pippi Mellone; il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino; il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva; il sindaco di Otranto Francesco Bruni; il sindaco di Ugento Salvatore Chiga; il sindaco di Santa Cesarea Pasquale Bleve; il sindaco di Morciano di Leuca Lorenzo Ricchiuti; il sindaco di Tricase Antonio De Donno; il sindaco di Porto Cesareo Silvia Tarantino; il sindaco di Castrignano del Capo - Leuca Francesco Petracca.

- Venerdi 8 marzo ore 16: il tema sarà quello del “Demanio, la balneazione attrezzata pugliese una risorsa da salvaguardare non da distruggere". Modererà sempre Marcello Favale, interverranno: il presidente Cciaa Lecce Mario Vadrucci; il presidente Confcommercio Lecce Maurizio Maglio; il presidente nazionale sindacato italiani balneari - Confcommercio Antonio Capacchione; il presidente provinciale Sib Confcommercio Lecce Sandro Portaccio; il senatore Roberto Marti, presidente settima commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica); l'onorevole Salvatore Di Mattina, componente decimaa commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

