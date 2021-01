Gelate e trombe d'aria: 12 milioni alla Puglia per risarcire gli agricoltori

LECCE – Il maltempo si è abbattuto sul Salento e su tutta la Puglia provocando danni ingenti al comparto agricolo. Tanto per avere un'idea, il crollo del solo settore olivicolo è stato di quasi 400 milioni di euro.

Per Coldiretti è necessario correre ai ripari per risarcire gli operatori del settore. E a questo proposito l'associazione plaude la delibera della giunta regionale che ha ripartito 12 milioni di euro per le gelate 2017 e 2018 e la tromba d’aria 2018 a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche.

“Ringraziamo l’assessore al ramo, Donato Pentassuglia perché ha dato una risposta tempestiva alle richieste di Coldiretti, considerato che con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale per le gelate 2017 e 2018 è stato riconosciuto solo il 7 percento del danno riscontrato, pochi spiccioli che hanno deluso le aspettative e soprattutto non hanno in alcun modo supportato le aziende olivicole nella ripresa produttiva ed economica”, ha dichiarato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

La giunta regionale della Puglia ha anche deliberato una proposta urgente al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per la grandinata di luglio 2020 che si è abbattuta sui Comuni delle province di Foggia, Taranto e Lecce.

“Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – ha proseguito Muraglia – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 3 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne”.