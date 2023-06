Al via "Illuminate", la prestigiosa kermesse che ospita i professionisti del mondo digitale

LECCE - Il countdown è terminato oggi, 5 giugno, quando a partire dalle ore 15:00, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2023 di Illuminate. L’evento internazionale, organizzato dall'Associazione internazionale dei partner microsoft (Iamcp), sbarca a Lecce dopo la tappa portoghese del 2022.

Durante la tre giorni dedicata all’innovazione tecnologica, sono in programma tantissimi eventi: tavole rotonde tematiche, approfondimenti, workshop, sessioni di networking e dibattiti. A questi, parteciperanno, esperti microsoft, imprenditori e relatori internazionali. Ci si confronterà sui temi della digitalizzazione delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni: cloud, tecnologie innovative come la blockchain e l'Iot ("Internet delle cose"), l'intelligenza artificiale e i servizi cognitivi, la cybersecurity e la digital compliance.

Il primo giorno di "Illuminate"

Proprio oggi alle 15:00, presso il Sellalab di Lecce, è in programma una tavola rotonda, organizzata in collaborazione con la Camera di commercio di Lecce, dal titolo “La corsa alla digitalizzazione nel sistema paese”.

Saranno presenti le seguenti personalità: Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia; Mario Vadrucci, presidente della Camera di commercio di Lecce; Angelo Sticchi Damiani, membro del Consiglio di amministrazione di Aci e presidente consiglio di Amministrazione di Sara Spa; Dario Montanaro, presidente dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl); Giancarlo Negro, ceo a links management and technology Spa; Gianluca Santavicca, legal specialist - Innovation Banca Sella, e Theresa Mulloy, program manager, International business promotion & inward investments a Puglia Sviluppo Spa.

Al termine dell’incontro in Banca Sella, alle ore 17:00, un altro appuntamento è in programma alle vicine Officine Cantelmo: si tratta di un meeting chiuso al pubblico fra i direttivi dei diversi chapter internazionali di Iamcp. A seguire, gli associati della medesima associazione provenienti da 16 paesi del mondo, rappresentanti microsoft, sponsor e relatori, parteciperanno ad un incontro dal titolo “Microsoft Emea update for microsoft partners” a cura di Maria Skiathiti, microsoft Emea commercial partner lead.

Alle 18.40, a chiudere la giornata inaugurale di Illuminate, l’intervento di Gianni Golfera: personaggio noto al pubblico e alla scienza per la sua intensa attività di ricercatore e formatore, e - soprattutto - mnemonista, ideatore di Gigotech, il metodo per memorizzare ogni informazione in maniera rapida e stabile.

Gli eventi successivi

Nei due giorni seguenti, presso il Corpo Y del Campus universitario Ecotekne di UniSalento, si svolgerà una lunga e intensa full immersion sui temi dell’innovazione digitale e della Information technology.

Per la giornata di domani (6 giugno) è previsto un percorso tematico orizzontale dal titolo “Partner microsoft, come migliorare la collaborazione e il business”, dal quale si snoderanno quattro dei diversi percorsi formativi verticali.

Per aggiornamenti e maggiori informazioni sul programma di Illuminate 2023, è sufficiente consultare il sito ufficiale della manifestazione.

L’evento è organizzato da Commed I A srl, agenzia di comunicazione e Ict, certificata microsoft, con sede a Lecce e attiva su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con il chapter italiano di Iamcp, microsoft Italia, il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento e il co-branding di Smart Puglia e Regione Puglia.

Partner dell’evento sono l'Ordine degli ingegneri di Lecce, Anorc, la Camera di commercio di Lecce, Overnet, il Distretto creativo Dialogoi, e la Fondazione Notte della Taranta.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce, dell'Università del Salento, dell'Ordine degli avvocati di Lecce, di Confindustria Lecce, di Confcommercio Lecce, della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa (Cna) – Associazione territoriale di Lecce e Share. Illuminate, inoltre, è sponsorizzato da Progress, Also Group, Queue Associates, Sella, Acronis.