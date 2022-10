Attività storiche, un avviso regionale per avere sigillo e agevolazioni

LECCE – Esercizi commerciali, botteghe artigiane e attività di ristorazione di lungo corso, che rappresentano uno spaccato culturale di una città, tramandando attraverso generazioni le antiche tradizioni, hanno una possibilità: ottenere il sigillo di attività storiche. Con annesse agevolazioni. Ma come?

L’hanno spiegato oggi il presidente di Confartigianato Lecce, Luigi Derniolo, l’assessore alle Attività produttive del capoluogo salentino, Paolo Foresio, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e Umberto Castellano, referente regionale del Cata Confartigianato Puglia nel corso di un incontro che s’è svolto nell’Open Space del Comune di Lecce. Oggetto, l’avviso regionale per le attività storiche. Durante l’evento, organizzato da Confartigianato Lecce per approfondire i dettagli riguardanti il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione territoriali, si è discusso quindi di requisiti e opportunità per le imprese. E c’è già chi ha aderito. Fino a questo momento, infatti, sono diciannove le attività artigiane tra Lecce e provincia che hanno presentato domanda tramite il Cata Confartigianato Lecce.

“Le botteghe storiche sono una peculiarità del territorio”, ha dichiarato Derniolo. “Riconoscere le attività che sono sul mercato da generazioni non è solo un riconoscimento ma deve essere una spinta in più per tramandare il sapere artigiano alle nuove generazioni. La bottega deve essere vista come una scuola, un momento di incontro e di confronto dove il giovane può imparare l’arte e il mestiere, ma può anche mettere del suo attraverso l’innovazione. Passato e futuro insieme. Questo è il Made in Italy”.

“Il sigillo di attività storica è un valore aggiunto non solo per le botteghe ma per la città che si basa sulla forza dei centri”, ha aggiunto Foresio. “Da parte nostra c’è massima attenzione verso chi, con tante difficoltà e fatiche, riesce a tenere le insegne accese”.

Durante il dibattito, Castellano ha spiegato ai presenti i dettagli del bando. L’obiettivo dell’avviso, coerentemente con la legge regionale 30/2021, è riconoscere le attività storiche e di tradizione territoriali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese.

Possono presentare manifestazione d’interesse le attività storiche e di tradizione della Puglia, che si distinguono in tre categorie: negozi storici, unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all’interno dei mercati su aree pubbliche; botteghe artigiane storiche, unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi; locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

“Preservare e tramandare la storia dei territori significa tutelare e valorizzare il patrimonio storico delle comunità, che non è solo costituito dai preziosi beni storico artistici ma anche da quelli culturali che appartengono alla tradizione e ai mestieri”, ha concluso Delli Noci. “Nasce con quest’intento l’avviso per manifestazione di interesse destinato alle attività che intendano avere il riconoscimento di negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico ed essere così inserite nell’apposito albo regionale. Un avviso che consentirà alle attività storiche riconosciute con marchio identificativo e iscritte nell’albo di beneficiare di contributi, di agevolazioni e supporto concreto”.