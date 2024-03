L’imprenditore leccese Margilio eletto nuovo presidente dell’Aiop regionale

LECCE - Fabio Margilio, imprenditore leccese, socio del gruppo Korian in Puglia, è stato eletto presidente dell’Aiop regionale (che con la modifica statutaria del 2023 ha preso il nome di Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato). L’assemblea, nel corso della quale è stato eletto il nuovo direttivo per il quadriennio 2024-2028, si è svolta nei giorni scorsi a Bari. Margilio sostituisce il presidente uscente Potito Salatto, che continuerà il suo lavoro da consigliere nazionale dell’Aiop.

“Ringrazio tutti gli associati per la fiducia”, ha esordito Margilio. “È un onore poter rappresentare un comparto così strategico per il servizio sanitario regionale, che annovera ventotto strutture in Puglia e circa 4mila posti letto. I primi obiettivi del mandato sono certamente una fattiva collaborazione e la più efficace concertazione con il sistema sanitario pubblico, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie e l’integrazione, anche attraverso il riconoscimento di adeguate risorse per un settore strategico per l’intero sistema economico pugliese”.

“La Puglia – ha aggiunto Margilio nel suo discorso d’insediamento – dispone di tantissime strutture sanitarie e socio-sanitarie di altissimo livello e di professionalità in campo sanitario riconosciute e apprezzate a livello nazionale. Occorre essere consapevoli di questo e anche l’Aiop deve dare il proprio contributo per divulgare e render noto questo dato di fatto”.

La revisione dello statuto dell’associazione prevede anche la creazione di due nuove sezioni di competenza, una “ospedaliera” e una “socio-sanitaria”, con l’elezione dei rispettivi presidenti. Sono quindi stati eletti presidenti di sezione: Eleonora Sansavini, amministratrice delegata degli Ospedali Gvm Care & Research in Puglia, per la sezione ospedaliera, e per la sezione socio-sanitaria, Angela Fiore di Universo Salute. Al loro fianco, rispettivamente, i due vicepresidenti di sezione Giuseppe Straziota e Michele Marinaro.

“Il comparto ospedaliero di Aiop rappresenta un’eccellenza nel panorama dell’offerta sanitaria regionale”, ha dichiarato Sansavini. “La qualità dei nostri ospedali è nettamente cresciuta nell’ultimo decennio, nonostante un contesto socio economico sfavorevole. I recenti risultati raggiunti dalla Regione Puglia in tema di equilibrio economico, fanno tuttavia guardare al futuro con maggiore ottimismo. Nel ringraziare gli associati per la fiducia, lavoreremo al fianco della Regione Puglia affinché si sappiano cogliere le opportunità del momento, con l’obiettivo che il potenziale offerto dalle nostre strutture, possa essere pienamente impiegato nell’interesse dei cittadini di questo territorio”.

“Ringrazio i colleghi della fiducia che hanno riposto nei miei confronti, soprattutto per le sfide che ci attendono in un momento storico così delicato per la sanità regionale e dell’intero Paese”, ha detto, dal canto suo, Fiore. “Uno dei principali obiettivi della nostra associazione sarà quello di rendere più brevi e snelli i percorsi di accesso ai servizi alla persona, per una Sanità inclusiva e accessibile a tutti senza distinzione”.

Questa la composizione del consiglio regionale di Aip: vicepresidente Alberto Dimitri (Gvm Care & Research); vicepresidente Nicola Ciavarella (Gruppo Telesforo); vicepresidente Michele Marinaro (Gruppo Korian); Angela Fiore (Gruppo Telesforo); Eleonora Sansavini (Gvm Care & Research); Giuseppe Straziota (Neuromed); Giuseppe Speziale (Gvm Care & Research); Michele Fatigato (Gruppo Telesforo); Antonella Salatto (Gruppo Salatto); Maria Santantonio (Gruppo Santantonio); Costanzo Mardighian (Centro Studi Medici Mardighian); Marcello Bernardini (Casa di Cura Bernardini); Tommaso Verrienti (Casa di Cura Villa Verde).

Eletti nel consiglio generale (Aiop nazionale) sono: Giuseppe Speziale, Potito Salatto, Paolo Telesforo, oltre al presidente generale Fabio Margilio, membro di diritto del consiglio nazionale.