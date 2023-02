“Salone nautico del Salento”: la celebre esposizione torna a Lecce

LECCE - Si è svolto questa mattina, lunedì 27 febbraio 2023, presso la sala consiliare della Camera di commercio di Lecce, l’incontro con gli operatori dell’informazione per la presentazione di NautiGo, salone espositivo della nautica da diporto.

Al dibattito sono intervenuti: Alessandro Delli Noci, assessore alle Attività produttive della Regione Puglia; Mario Vadrucci, presidente della Cciaa di Lecce; Paolo Foresio, assessore allo Sviluppo economico ed attività produttive ed artigianali della città di Lecce; Corrado Garrisi, responsabile NautiGo; Federico Pastore, direttore della Cciaa di Confcommercio; Walter Melissano della Lega Navale di Otranto e Marco Pisacane della Fipsas (Federazione italiana pesca ed attività subacquee).

Il progetto NautiGo

Ritorna nella città di Lecce, dopo un po’ di anni, il “Salone nautico del Salento”. Ancora una volta sarà la struttura fieristica del capoluogo di provincia “Lecce fiere”, situata in Piazza Palio, ad ospitare infatti per ben cinque giorni, un’esposizione di settore che sarà capace, numeri ed aziende presenti, il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre naturalmente ai più innovativi accessori per il settore nautico e tutte le attività specializzate nei settori di servizi per la nautica. Da evidenziare altresì, che all’interno del grande salone espositivo di NautiGo, l’organizzazione ha voluto proporre anche una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed una rassegna dedicata al mondo della pesca.

La mission

“NautiGo nasce dalla volontà di soddisfare tutte le diverse e molteplici esigenze di un turismo nautico, settore in continua evoluzione ed ascesa – spiega Corrado Garrisi , responsabile di NautiGo – ponendosi come obiettivo quello di diventare un importante punto di riferimento per il settore dei Rib e Maxi Rib, e delle piccole e medie imbarcazioni (natanti). L’obiettivo è chiaro – conclude Garrisi - quello di proporre le soluzioni più adatte per rispondere alle necessità ed alle richieste di espositori ed operatori del settore, e dei numerosissimi appassionati del mondo della nautica.

I punti di forza

Fondamentalmente sono due i punti di forza di NautiGo: il primo è quello di essere un reale driver di riferimento per le esposizioni fieristiche di questo settore nel Centro Sud Italia e sviluppare il turismo nautico nel Salento ed in Puglia. Il secondo più ambizioso è la bontà dell’offerta dei prezzi rispetto alle altre fiere del settore.

Il contesto nautico pugliesi

A tutt’oggi la Puglia ha enormi potenzialità in termini di ospitalità nautica, con un totale di posti barca di oltre 8.000 unità, ripartite in circa 2.500 per Gallipoli, 1.600 per Brindisi, 1.100 per Bari, 1.100 per Manfredonia, 600 per Taranto, 1.100 per Molfetta. Il settore della piccola e media nautica riveste, a livello locale, un ruolo estremamente importante; basti pensare che Gallipoli e Taranto registrano tra i più alti numeri di immatricolazioni di gommoni in Italia.

La location NautiGo

Il polo fieristico di Lecce fiere è stato pensato, concepito e strutturato per coniugare al meglio le diverse esigenze di espositori, operatori del settore e visitatori. il complesso occupa, infatti, una posizione strategica unica, a due passi dalle principali tangenziali di lecce e dalle maggiori arterie del centro città, garantendo un accesso agevole e immediato. Va evidenziato che oltre 10.000 metri quadri espositivi sono ripartiti ed organizzati in moduli preallestiti, per ridurre al minimo lo sforzo espositivo e per offrire soluzioni personalizzate in funzione delle specifiche esigenze.

Sono previste ampie aree per il parcheggio.

Ospiti e seminari

Saranno diversi e legati sia alla nautica che ai settori ad essa collegati, i dibattiti e gli ospiti di NautiGo. Questi i seminari su nautica da diporto e coste previsti per NautiGo e moderati dal giornalista Marcelo Favale.

Si parte Giovedì 2 Marzo ore 16 Sala conferenza Lecce Fiere NautiGo in piazza Palio a Lecce con il seminario a tema su “Coste turismo risorse ed investimenti”. Previsti gli interventi introduttivi di Walter Melissano presidente Lega Navale Otranto e del presidente regionale Fiv VII zona Alberto La Tegola. A seguire interverranno per Federterziario Balneari Danilo Lorenzo, Antonio Capacchione presidente nazionale di Silb ConfCommercio, il sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, il presidente della provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, l’assessore al demanio e vicepresidente Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’onorevole Salvatore Di Mattina commissione parlamentare attività e turismo.

Venerdì 3 Marzo ore 16.00 presso aula magna liceo scientifico “Banzi” di Lecce, tavola rotonda di caratura nazionale sul tema della “Nautica da diporto, comparto in crescita per il futuro turistico della Puglia”. Sono previste le introduzioni di Walter Melissano presidente Lega Navale Otranto, del direttore della Lega Navale Italiana Gabriele Botrugno, della direttrice dell’Iiss. “A. Vespucci di Gallipoli Paola Apollonio e della presidente dell’Its Giuseppa Antonaci. A seguire gli interventi dell’ingegner Tonino Rizzo Confcommercio Puglia, che relazionerà su “la Valorizzazione del Turismo Nautico ed il Progetto Interreg Grecia Italia 2014-2020 “Portolanes” (Sustainable Development Of Nauticaltourism And Enhancement); poi per ConfCommercio – Assonautica Maurizio Maglio, per Piccola Industria Confindustria Lecce Roberto Marti, il sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il presidente della provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, il presidente di Cciaa Mario Vadrucci, gli assessori regionali Sebastiano Leo ed Alessandro Delli Noci ed il presidente della /ma Commissione Cultura senatore Roberto Marti.

Pesca Sportiva

Venerdi 3 marzo - ore 18: "Ecoscandaglio dalla Trasmissione all'analisi del fondale" - seminario sull'uso del Fishfinder nella pesca sportiva

Sabato 4 - ore 18: "Drifting in Salento" - Visione dell'episodio "Doppio strike" della serie "Diario di una Guida di Pesca Sportiva" e dibattito

Domenica 5 - ore 11: "Slow Jigging Profondo" - Visione di un episodio di pesca in verticale della serie "Diario di una Guida di Pesca Sportiva" e dibattito

La “guest star” di NautiGo sarà Marco Volpi - Pluricampione indiscusso, membro della nazionale italiana, vanta un palmares invidiabile di ben 58 titoli nazionali e mondiali - che il prossimo tre Marzo 2023

parlerà delle tecniche di pesca verticale ed a traina, bolognese e bolentino

Il tre quattro e cinque marzo sempre per parlare di pesca ci sarà invece Andrea Iacovizzi.