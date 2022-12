Strategia condivisa, investimenti coordinati: nel 2023 il piano di Terra d'Otranto

TARANTO – Un piano strategico di integrazione tra i sistemi produttivi delle province di Lecce, Brindisi e Taranto e di coordinamento dagli investimenti è quello che l’Università del Salento e i rappresentati istituzionali si sono proposti di redigere per il prossimo mese di settembre, dopo una fase di analisi e di consultazione con i portatori di interesse del territorio.

Per rilanciare l’obiettivo del “Masterplan della Terra d’Otranto” si è tenuto oggi un incontro nel capoluogo ionico presieduto dal rettore dell’ateneo, Fabio Pollice, con la partecipazione dei sindaci e dei presidenti delle province interessate. Carlo Salvemini e Stefano Minerva erano in collegamento video. Convinzione di tutti è che solo da una strategia condivisa e sostenibile passi un’opportunità di sviluppo del territorio, anche in ragione delle notevoli risorse del Pnrr, del Contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica e dei fondi della programmazione europea.

Trend demografico e dell’occupazione

Il rettore Pollice ha fatto riferimento ad alcuni fattori di contesto che palesano la necessità di un’inversione di rotta: “A rendere ancor più pressante l’esigenza di dotarsi di questo strumento di pianificazione territoriale e di programmazione economica – ha spiegato Pollice - sono anche i dati relativi alla flessione demografica e al preoccupante andamento dell’occupazione, segni evidenti di un disagio economico e sociale che rischia di compromettere le residue possibilità di sviluppo del territorio della Terra d’Otranto. Dopo l’emergenza pandemica, l’instabilità internazionale con i riflessi sui prezzi e sulla competitività territoriale, l’accelerazione del cambiamento climatico – fenomeno che, in un territorio in cui il disseccamento degli ulivi ha accresciuto il rischio di desertificazione, minaccia di avere effetti irreversibili – obbligano a un’azione corale, a rafforzare l’impegno di pianificazione e a dare avvio a un vero progetto di rilancio della Terra d’Otranto, un progetto in grado di liberarne le potenzialità, di restituirle un futuro”.

Pensare il territorio come area vasta

Il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, ha ricordato quella che per lui è la premessa temporale e logica degli attuali obiettivi: “Con questo lavoro si sta capitalizzando l’esperienza pregressa del Grande Salento, che ha posto la Provincia di Lecce al centro dei processi di sviluppo e di programmazione strategica nell’area ionico – salentina, introducendo la novità del fondamentale contributo dell’Università del Salento. Questo ci consentirà di elaborare una visione strategicamente funzionale allo sviluppo del territorio, uno strumento di pianificazione territoriale e di programmazione economica, una governance territoriale d’area vasta che vada oltre i confini locali per abbracciare la Terra d’Otranto”.

Per Salvemini è un passaggio nodale

Il primo cittadino leccese, Carlo Salvemini, ha ripercorso i passaggi di un percorso di coordinamento più stretto tre le istituzioni della Puglia meridionale: “Nel 2017 inserii nel mio programma elettorale l’esigenza di un coordinamento più forte tra i capoluoghi delle tre province di Terra d’Otranto; nel 2018, proprio qui a Taranto, si tenne il primo incontro tra i tre sindaci, una collaborazione poi allargata alle Province e all’Università del Salento con il protocollo ‘Terra d’Otranto dalle radici al futuro’ presentato nel febbraio 2021, nel quale enti e istituzioni si impegnano all’avvio di una programmazione strategica condivisa con il territorio che abbia solide basi e concrete prospettive. Oggi siamo a un momento cruciale. Con il Masterplan individueremo in maniera partecipata gli assi di sviluppo del sistema territoriale della Terra d’Otranto e le pratiche collaborative tra gli enti, gli scambi di saperi e le progettazioni delle quali il sistema necessita per rafforzarsi e divenire un progetto stabile di futuro per la nostra terra”.